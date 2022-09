Ana María Aldón desmiente con rotundidad que tenga un 'amigo especial'

Una semana más, continúan las informaciones acerca de la situación sentimental entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. La última persona en opinar ha sido la hija de la diseñadora. Este viernes, Gema Aldón aconsejaba a su madre que diese un paso adelante en su relación y se separarse del torero. Y es que, la única pretensión de la joven de 27 años es que la colaboradora de televisión sea "feliz", ya que no le gusta "el trato" que tiene el diestro con la persona que le ha dado la vida. A las declaraciones de Gema Aldón hay que sumarle los rumores acerca de un supuesto 'amigo especial' de Ana María Aldón, algo que ha enfadado muchísimo a la diseñadora, quien ha desmentido con total rotundidad que tenga una nueva ilusión: "Es totalmente falso".

Ana María Aldón y José Ortega Cano se reencuentran en Costa Ballena

Muy cansada de escuchar informaciones, Ana María Aldón ha respondido con contundencia a la pregunta que le ha perseguido durante esta semana: '¿Tiene una nueva ilusión?' La propia protagonista ha asegurado que va a emprender acciones legales con el fin de defender su honor y el de la familia de la persona implicada: "No puede haber pruebas porque es totalmente falso. Rotundamente falso", decía la diseñadora en Ya es verano. "Tengo pena y tristeza. Con el ‘presuntamente’ no se puede jugar con familias que no pertenecen a la mía. Que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas o por uno que quieren inventarse algo de esa magnitud es muy injusto", señalaba enfadada.

Ana María Aldón responde a su cuñada y cuenta cómo es la convivencia con su marido

"Es muy injusto que yo no pueda tener una vida normal porque se puedan inventar algo como esto. Algo que hace tanto daño a otra familia. Esto no es justo y no debería estar permitido", afirmaba, asegurando que su marido lo estaba pasando mal, ya no solo por ella, sino también por la persona afectada, ya que es muy buen amigo suyo y una familia muy querida por ellos. "Cuando voy al Rocío, voy con mi familia. Mi marido no se marcha porque haya visto actitud ninguna. Cuando se marcha, se queda mi familia conmigo y en esa casa hay mucha gente que puede corroborar que lo que estoy diciendo es así", sentenciaba Ana María Aldón, haciendo alusión a que las informaciones sobre su 'amigo especial' eran falsas.

Las claves para entender qué ocurre entre Ana María Aldón y su cuñada Conchi Ortega

En cuanto a la entrevista que dio su hija el pasado viernes, la diseñadora se ha mostrado molesta por su aparición en televisión, aunque tiene claro que no puede impedir que una persona de 27 años tome "sus propias decisiones": "Espero que no sea tarde cuando se dé cuenta", reflexionaba. Ha reconocido que a Gema Aldón le ha "desbordado" la situación y que "no admite consejos". Sin embargo, a la colaboradora le da "miedo" que luego hagan algo "contra ella" por lo que haya dicho y ha asegurado sufrir por ello: "Porque es mi hija y lo que quiero es protegerla de todo. Por lo que pueda decir no, sufro porque creo que ella no sabe dónde está realmente, la magnitud y la repercusión de cada cosa", lamentaba Ana María, añadiendo que ella se había enterado de la entrevista la noche de antes.