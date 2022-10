Las lágrimas de Ana María Aldón en directo al hablar del posible divorcio con José Ortega Cano

Ana María Aldón está en shock. Según ha revelado este domingo en Fiesta, descubrió que su marido se había puesto en marcha con el divorcio a través de la televisión, y no porque Ortega Cano se lo dijera abiertamente. La todavía mujer del diestro está desconcertada, y asegura que lo único que ella sabía es que “hay una abogada y no es su abogado de confianza, el que le asesora públicamente”. Sin embargo, desconoce si el torero ha podido informarse a fondo sobre un posible divorcio: “A mí eso no me ha llegado, no me ha llegado esa información ni me han presentado nada”, explica Ana María visiblemente incómoda con la conversación que ha mantenido con Emma García.

José Ortega Cano y Ana María Aldón: los momentos clave de un matrimonio que podría estar a punto de romperse

Según Ana María, la información que dio Paloma García Pelayo en El programa de Ana Rosa le pilló totalmente por sorpresa. La periodista aseguró que “el matrimonio Ortega Aldón ha iniciado los trámites de divorcio”, quiso dejar claro que había intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con el abogado del diestro y con el representante de Ana María, pero podía garantizar que “la iniciativa es de Ortega, es el que se pone en contacto con un abogado matrimonialista”. Este es el momento en el que Ana María, según ha confesado ella misma, se enteraba de que su marido se estaba poniendo en manos de abogados ante un posible divorcio.

Ana María Aldón y Ortega Cano celebran su aniversario de boda más amargo

Ana María también ha desvelado que no se va a perder la entrevista que su marido concederá este lunes a Ana Rosa Quintana, que vuelve a los platós tras recuperarse de un cáncer. El diestro asegura en un vídeo dedicado a la veterana periodista que está deseando sentarse con ella y contarle todo. Aldón deja claro que su marido es libre para conceder las entrevistas que crea oportuno: “Él es el dueño de su vida y comunica las decisiones cuando cree que tiene que hacerlo”, explica. Aunque parece que en el matrimonio la comunicación no es del todo fluida, la diseñadora asegura que no va a enterarse de nada nuevo. “No hace falta que me mande ningún mensaje por televisión, vivimos bajo el mismo techo”, decía tajante.

Ortega Cano, tajante, estalla ante los rumores de crisis con su mujer: 'No sé por qué tiene que haber esta saña conmigo'

El matrimonio llevaba varios meses en la cuerda floja y la noticia de un posible divorcio no ha pillado por sorpresa. La relación de la todavía pareja se ha visto muy afectada por sus respectivas hijas, tanto Gloria Camila como Gema han opinado sobre la relación de su padre y de su madre respectivamente. El enfrentamiento entre sus hijas, unido a varios problemas que arrastra el matrimonio, habrían provocado la reacción de José Ortega Cano que, según las últimas informaciones, se estaría planteando seriamente separarse de su todavía mujer.