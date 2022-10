¿Están Ortega Cano y Ana María Aldón negociando su separación?

La relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón pende de un hilo después de varios meses de dificultades y enfrentamientos públicos, pero ahora podrían haber dado un paso más para separarse. Según ha anunciado Paloma García Pelayo en El programa de Ana Rosa, el matrimonio ha iniciado los trámites de divorcio cuando una de las partes se ha puesto en contacto con un despacho muy conocido especializado en derecho matrimonialista. "Yo he intentado reiteradamente hablar con el abogado del señor Ortega Cano y no he tenido forma de confirmarlo por ahí pero tengo la confirmación por otra parte", ha explicado la periodista.

Según ha informado, es Ortega Cano quien toma la iniciativa, aunque por el momento no se conoce si ha iniciado los trámites interponiendo algún tipo de demanda, pero la intención sería que llegaran a un acuerdo antes de proceder a un juicio que sería "realmente complicado" según Paloma García Pelayo. La decisión llega una semana después de su cuarto aniversario de boda, tras lo que reaparecían después de meses sin ser vistos juntos en público para asistir a un partido de fútbol de su hijo en común. Las últimas fotografías del matrimonio habían sido tomadas en el mes de junio, pero ¡HOLA! publicaba el miércoles que no había separación: "Están cada vez mejor y avanzando hacia la reconciliación".

Los últimos meses han sido un cruce de acusaciones constante. Primero fueron unas declaraciones de Ortega Cano sobre Rocío Jurado, después Ana María Aldón se enfrentó con su cuñada, Conchi, así como con Gloria Camila. En julio, Ortega Cano organizaba una reunión en casa de su hija con sus tres hermanos, queriendo descubrir quién estaba filtrando información a la prensa y dudando de la paternidad de su hijo José María, que tiene ya nueve años. Esta cita agrandó aún más la distancia entre el diestro y su hermana, pero no parece haber solucionado los problemas de privacidad a los que se enfrentan.

Ana María Aldón ha tocado fondo y se ha sincerado en más de una ocasión sobre la grave crisis personal que sufre, asegurando que necesita además encontrar su espacio. En julio se publicaba que la diseñadora estaría buscando una nueva residencia cerca del domicilio conyugal, aunque más recientemente explicaba que estaban conviviendo bajo el mismo techo y comían y cenaban juntos aunque hacían vidas separadas. También pronunció unas palabras que daban a entender que había terminado su relación, pero las desmentía solo unas después. A principios de septiembre la colaboradora televisiva regresaba de Cádiz (donde ha pasado todo el verano alejada de su marido) a Madrid para que su hijo volviera al colegio, lo que habría dado lugar a un nuevo entendimiento entre ellos. Sin embargo, no ha sido suficiente y según Paloma Gacía Pelayo el siguiente paso podría ser el divorcio.