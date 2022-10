Ortega Cano responde rotundo a Rocío Carrasco: 'Su madre estará sufriendo muchísimo, seguro'

Loading the player...

El último capítulo del programa En el nombre de Rocío, que se emite en Telecinco, ha vuelto a poner en el foco de la actualidad la época en la que Rocío Jurado permaneció en Houston para tratarse la enfermedad que padecía. Su hija mayor, Rocío Carrasco, ha querido dar los detalles sobre cuál fue el comportamiento del que era entonces su marido, José Ortega Cano: 'Cuando mi madre estaba ingresada, él estaba como ausente, desaparecía. Una vez me lo encontré tumbado en una hilera de sillas en el hospital. Le dije que mi madre le estaba buscando, que qué hacía", han sido las palabras de Rocío Carrasco que ha contado cómo respondió el torero según su versión: '¿Tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre?', ha señalado Rocío Carrasco. Unas declaraciones que no han pasado inadvertidas para Ortega Cano. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

