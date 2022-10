Rocío Carrasco asegura que Ortega Cano echó a su madre de casa: 'Me llamó a las tres de la mañana para que fuéramos a recogerla'

José Ortega Cano no atraviesa un buen momento. A su crisis matrimonial con Ana María Aldón, se le suma el testimonio de Rocío Carrasco, que ha hablado largo y tendido de la relación entre el torero y Rocío Jurado cuando aún estaban casados. Según las palabras de Rocío, su madre vivió uno de los episodios más dolorosos junto al torero en la finca Yerbabuena. La hija de la intérprete de Se nos rompió el amor ha contado que la artista tenía mucho cariño a esa propiedad y que la cuidaba como si fuera suya, tanto que empleó mucho de su dinero allí. "Ella invirtió tanto en La Yerbabuena porque en varias ocasiones a ella la echaron de allí. Y no la echaban de La Moraleja porque la había comprado ella. José la echaba por discusiones. Un día me llamó a las tres de la mañana cuando yo estaba en Sevilla para que fuéramos a recogerla. Nos fuimos corriendo hasta la finca y cuando llegué estaba sentada en los escalones con dos maletas esperando", ha contado la que fuera presentadora de Hable con ellas.

Rocío Carrasco ha continuado diciendo que al acudir a por su madre, la cantante le contó que el torero le había dicho que se fuera. "Eso lo he vivido yo. Tuve muchas ganas de entrar y decirle cuatro cosas, pero mi madre no me lo permitió. Se limitó a meterse en el coche y decir que nos fuéramos para quitarle hierro", ha revelado la hija cantante, que ha añadido que si eso ocurrió estando ella, la de veces que habría pasado sin que nadie se enterara. "En ese momento no lo denuncié porque no tenía la capacidad emocional ni la fuerza, por como yo estaba y sentía. No podía con lo mío, como voy a poder con lo de ella. Era impensable, pero tampoco me lo habría permitido", ha comentado la colaboradora de Mediaset, que no sabe si su tío Amador conocía estos episodios pero según las palabras de Rocío su tía Gloria Mohedano sí. "Sabe muchísimas cosas más que a lo mejor se cree que no sé, y seguro que alguna no sé, pero toda la familia sabían las situaciones que se producían. Y el que diga que no está mintiendo. Son tan torpes que además lo han contado por detrás a otras personas", ha revelado.

Asombrada con que sus tíos y familiares, a los que llama "cínicos", se pusieran del lado de José Ortega Cano, la protagonista de En el nombre de Rocío también ha reaccionado a una frase del torero en la que aseguró que su matrimonio no era perfecto y que no siempre se portó bien con su mujer "porque la perfección no existe". "Eso que dice significa que tiene un come-come y un remordimiento en la cabeza porque sabe que no se portó como se tenía que portar. Sabe que en muchas ocasiones se portó como un perro. Bueno como un perro no, por respeto a ellos. Fue muy mala persona y tiene que vivir con eso", ha dicho Rocío Carrasco, que ha dejado claro lo mucho que su madre quiso al torero.

Después de asegurar de que la unión entre su familia y Ortega Cano era "ficticia" y que ver imágenes de ellos juntos en los platós de televisión "la revuelve por dentro", Rocío cree que al menos el torero tiene conciencia, porque "otros que hacen lo mismo que él no". Eso sí, la hija de Rocío Jurado ha afirmado que "es muy fuerte" que el diestro dijera que tanto él como la cantante tenían mucho temperamento tanto para enfadarse como para amarse. "Menos para usarlo mal, el temperamento lo tienes que tener para lo que quieras. Para amar, para trabajar, para sobrevivir, para todo menos para lo que lo has usado", ha dicho enfadada la que fuera presentadora de Hable con ellas.