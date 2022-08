Rocío Carrasco habla como nunca antes de José Ortega Cano

José Ortega Cano, que pasa por momento muy complicado por su crisis matimonial con Ana María Aldón y por los problemas que ha tenido su todavía mujer con Gloria Camila, se enfrenta ahora también a las palabras de Rocío Carrasco en En el nombre de Rocío sobre cómo fue su comportamiento en Houston mientras Rocío Jurado se encontraba ingresada en el hospital oncológico MD Anderson. Tras ver unas imágenes en las que el torero sugería que podrían haber existido algunas incompetencias por parte del centro médico que pudieron agravar el mal estado de salud de la cantante, la que fuera presenradora de Hable con ellas ha sido muy contudente diciendo que cree que el diestro fue un "desagradecido y un osado" diciendo eso. "Cualquier cosa que diga sobre eso no es real porque allí solo tuvieron cuidado y buenas palabras. Siempre le transmitieron amor y todo el equipo médico se portó muy bien con ella y con todos nosotros", ha dicho Rocío.

Rocío Carrasco recuerda los momentos más dolorosos de la enfermedad de su madre

La hija de Rocío Jurado ha hecho hincapié en que el torero fue un "desagradecido" por decir esas palabras sobre el equipo del hospital. Además ha asegurado que "José Ortega Cano no tiene vergüenza" porque el torero afirmó que él había pasado más tiempo con la cantante que su propia hija. "Él lo que ha hecho es darle a mi madre más sufrimientos que yo. Eso sí, y tener mucha menos vergüenza que yo, eso también. Tenía que haberse preocupado no del tiempo que pasó con ella sino de la calidad de vida que le dio estando juntos", ha dicho muy enfadada y ha añadido que el diestro "cayó en picado en un problema que tenía de antes" cuando la artista enfermó. "Eso luego salió a la luz porque desgraciadamente dio lugar a la pérdida de vida de otra persona", ha explicado la colaboradora de Sálvame.

Rocío Carraso cuenta también que aquella época en la que su madre se encontraba tan enferma Ortega estaba como "ausente" por ese problema, que a veces no le encontraban o que otras estaba dormido entre dos sillas en un pasillo. "Creo que había una mezcla entre dolor y conciencia. Dolor porque era su mujer y conciencia, que la tiene, porque sabía que no había hecho las cosas correctamente. Le costaba enfrentar la enfermedad de mi madre y el saber cómo se había portado", ha dicho la hija de la artista, que ha querido dejar claro que lo que le pasaba al torero no había surgido tras la muerte de la intérprete de Se nos rompió el amor sino que ya lo padecía anteriormente. "Sí que se le pudo acrecentar o crecer la intensidad, pero esto ya venía de mucho antes", ha asegurado.

Así reaccionó Amador Mohedano cuando se enteró de que su sobrina y Fidel Albiac organizaban la última gala de Rocío Jurado

Después de explicar que intentaron ayudar al torero en numerosas ocasiones y que incluso le defendieron delante de Rocío Jurado, la hija de la cantante ha contado que una de las veces que su madre, "que conocía el problema y quería controlar que no le pasara nada", buscaba a Ortega Cano se inventó una excusa para no preocuparla pero "ella no era tonta". "Sabía que esa dormidera que él tenía venía de algo que había sucedio el día anterior, así que le dijo: '¿Ni aquí me vas a respetar?', como diciéndole que ella solo le había pedido una cosa, porque se lo habia dicho en varias ocasiones, que no quería números porque estaban fuera de España", ha revelado Rocío Carrasco, que además ha añadido que habló sobre este tema con su madre "miles de veces" confesándola que sentía pena y decepción porque el diestro no se dejaba ayudar.