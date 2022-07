Así reaccionó Amador Mohedano cuando se enteró de que su sobrina y Fidel Albiac organizaban la última gala de Rocío Jurado

Rocío Carrasco fue junto a Fidel Albiac la encargada de realizar Rocío siempre, la última gala en la que Rocío Jurado cantó con varios artistas antes de su fallecimiento en junio de 2006. La hija de la cantante ha explicado que tiene claro que su madre decidió que fueran ellos los que la organizarn porque en su cabeza "estaba empezando a poner orden". A pesar de que en un principio el yerno de la cantante no quiso hacerlo porque no quería que la familia se enfadara y sabía que les iba a "salpicar" a él y su mujer en algún momento, el marido de la protagonista de En el nombre de Rocío ya estaba hablando con Raúl López, jefe de la discográfica de la artista, para ponerlo en todo en marcha. Y aunque en un principio a todos los pareció una idea maravillosa, incluso el marido de su tía Gloria expresó que Amador no lo podía hacer, lo cierto es que después muchos miembros de la familia se enfadaron y contaron que en aquel evento hubo muchos problemas entre ellos y que incluso la intérprete de Señora se vio "obligada" a hacerlo.

Desmintiendo que su madre tuviera algún desmayo o náuseas durante la grabación del programa, la hija de la cantante ha contado que la gala se realizó porque Rocío Jurado lo pidió porque necesitaba dinero para pagar el tratamiento que estaba realizando en Houston. Además, Rocío Carrasco ha explicado que en ningún momento se echó a nadie de la familia de la organización. "Quiero que quede claro que a mi tío Amador no lo relega nadie de ningún puesto. Siguió con su mismo trabajo desde que era mánager de mi madre. Nunca se le ha quitado el pan de sus hijos como ha dicho alguna vez. Le dimos el proyecto hecho y solo tenía que estar en TVE acompañando a su hermana a grabar y escuchar los temas en el estudio", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, dejando clara su indignación porque el exrepresentante nunca ha producido una gala o un programa de televisión y no entendía que quisiera que esa fuera la primera.

Aunque en un primer momento Amador reaccionó bien al enterarse de que su sobrina era quien se encargaba de todo, Rocío Carrasco ha contado en la siguiente reunión que tuvieron su tío llegó "calentito, hirviendo", diciendo que no estaba de acuerdo en muchas cosas y posicionándose del lado de Gloria, que normalmente era la que protestaba, porque Rosa Benito le había comido la cabeza. "Dijeron que había artistas que no les gustaban, que no tenían categoría suficiente. No voy a decir quiénes porque no me parece justo", ha dicho la hija de la artista, que ha explicado que todos los que cantaron con ella guardaban relación con su madre de una manera o de otra. Después de aquel momento, el ambiente de tensión creció entre ellos, provocando incluso que el padre de Rosario Mohedano amenazara a su sobrina. Eso sí, la mujer de Fidel Albiac ha querido desmentir, tal y como se dijeron en algunos programas del corazón de la épica, que en algún momento Amador la agrediera.

De los 500.000 euros que costó Rocío siempre a TVE, Rocío Carrasco ha revelado que cobró Rocío Jurado (que se llevó 250.000 euros por su poderío), Amador Mohedano (el 20% del caché de la cantante), Rosa Benito (por su trabajo como peluquera durante varios días y entrevistas) y Rosario Mohedano (la única artista que cobró junto a al bailaor Antonio Canales). "Yo no cobré ni un euro de aquella gala. Cedí mi 25% del porcentaje, el que estaba puesto por contrato, a mi madre. Y Fidel ganó cero patatero también, tampoco de la producción del disco", ha reconocido la hija de la intérprete de Como las alas al viento, añadiendo que no entiende por qué su tío se ha quejado tanto del programa si cobró 50.000 euros por no hacer nada.