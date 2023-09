Rosa Benito felicita a Amador Mohedano por su 70 cumpleaños con una foto juntos

Todo apunta que la relación entre Amador Mohedano y Rosa Benito pasa por uno de sus mejores momentos. Tras años sin hablarse y en los que no pararon de lanzarse reproches en televisión, la excolaboradora de televisión ha querido felicitar a su exmarido y padre de sus hijos por su 70 cumpleaños publicando una fotografía juntos en sus redes sociales.

Acompañado del siguiente texto: "Cuando uno va cumpliendo años (70) lo único que nos importa es la vida. Muchísimas felicidades. Feliz cumpleaños", Rosa Benito ha compartido la cariñosa felicitación con todos sus seguidores. Y aunque ambos han dejado claro en varias ocasiones que no iban a volver a retomar su historia de amor, siguen demostrando que se tienen mucho cariño.

Un matrimonio roto

Rosa, que aseguró hace algunos años que su matrimonio con Amador se había acabado por culpa de las deudas a las que tuvo que enfrentarse por culpa de su exmarido. Y aunque Rosa ya tuvo claro que no quería volver a tener una relación sentimiental con su exmarido, tampoco le cerró la puerta a tener una bonita amistad. De hecho, la ganadora de Supervivientes 2011 explicó que no ha conocido otro hombre más que él y que le sigue queriendo. "Le quiero, y él me quiere a mí, así que si él quiere podemos vernos cuando vaya a Chipiona y nos comemos un arrocito de esos que tú sabes juntos", añadió muy conciliadora.

Su apasionado reencuentro hace un año

Era junio de 2022 cunado Rosa y Amador protagonizaron un apasionado reencuentro en el plató del programa conducido por Toñi Moreno Déjate querer, tras una década sin verse y coincidir en ningún evento familiar. Sin apenas poder contener las lágrimas, ambos repasaron algunos de los aspectos de su historia de amor, no solo los momentos buenos, sino también los malos y desde entonces parece que han retomado su relación. "Hace tiempo que te siento muy lejos, yo necesito que estés en mi vida de una manera o de otra, necesito que estés cerca de mí, necesito recuperar mi vida, eres y siempre serás la mujer de mi vida", dijo el padre de Rosario Mohedano en aquella ocasión. Parece que el tiempo ha curado viejas heridas y ahora el exmatrimonio goza de una excelente relación.