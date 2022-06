El apasionado reencuentro entre lágrimas de Amador Mohedano y Rosa Benito: 'Quiero recuperarte'

Rosa Benito y Amador Mohedano se han reencontrado de nuevo ante las cámaras. Tras una década separados, el exmatrimonio ha coincidido en el plató de Déjate querer. Una sorpresa del hermano de Rocío Jurado a su exmujer, que llegaba decidido a recuperarla. Sin apenas poder contener las lágrimas, tanto Rosa como Amador han repasado algunos de los aspectos de su historia de amor, no solo los momentos buenos, sino también los no tan buenos y han protagonizado un acercamiento.

VER GALERÍA

Recordamos la historia de amor y desamor de Rosa Benito y Amador Mohedano antes de su reencuentro televisivo

Amador ha querido hacer públicos sus sentimientos por Rosa, que se ha mostrado muy sorprendida. "Ojalá pudiéramos por lo menos seguir y que los niños vean que seguimos teniendo buen rollo, buena armonía", ha dicho el exrepresentante de Rocío Jurado, mientras su exmujer le devolvía los piropos. Después, Toñi Moreno ha levantado la pantalla que había entre ambos y Rosa y Amador se han fundido en un apasionado beso. Un nuevo comienzo para el exmatrimonio, que puso fin a su relación en el año 2013, poco después de la vuelta de Rosa Benito de su participación en Supervivientes. Ella misma ha reconocido que fue al finalizar el programa cuando la situación entre ellos se torció del todo: "Me hizo la vida imposible con sus celos, para mí llegar a casa con él era un infierno, hasta que dije basta, ya no podía más".

VER GALERÍA

Rocío Flores, Rosa Benito y Gloria Camila vuelven a demostrar su unión en plena polémica

Rosa ha comentado que en su etapa en solitario se sintió liberada, aunque ha asegurado que quiere ser feliz, llevarse bien con Amador y que ambos estén a gusto, por todo lo que han compartido y la familia que han construido. Por su parte, Amador ha recalcado que se separó enamorado de su mujer y que la echa de menos todos los días. El hermano de Rocío Jurado no ha podido contener las lágrimas cuando le ha dicho a Rosa que necesita que esté en su vida: "Hace tiempo que te siento muy lejos, yo necesito que estés en mi vida de una manera o de otra, necesito que estés cerca de mí, necesito recuperar mi vida, eres y siempre serás la mujer de mi vida".

VER GALERÍA

La celebración de la familia Mohedano en plena tormenta por las declaraciones de Rocío Carrasco

A pesar de que Rosa tiene claro que no quiere volver con su exmarido, tampoco le cierra la puerta. La madre de Rosario Mohedano ha dicho que no ha conocido otro hombre más que Amador y que le sigue queriendo. "Le quiero, y él me quiere a mí, así que si él quiere podemos vernos cuando vaya a Chipiona y nos comemos un arrocito de esos que tú sabes juntos", ha dicho Rosa conciliadora.

Además de su historia de amor, Rosa no ha dudado en alabar la labor de su exmarido cuando ejerció como mánager de Rocío Jurado, tras las últimas revelaciones por parte de Rocío Carrasco. La colaboradora ha querido dejar claro que Amador fue todo para su hermana y que, aunque cometió errores, su compromiso con ella era total y absoluto.