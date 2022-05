La secuela física que arrastra Toñi Moreno desde que ha sido madre

Toñi Moreno está de estreno. La presentadora andaluza inaugurará en la noche de este viernes su nuevo programa, Déjate querer, en Telecinco. Por este motivo, ha intervenido en Ya es mediodía, donde todos los presentes en plató se han quedado sorprendidos por la declaración que ha realizado sobre su estado de salud. Tras comentar algunos detalles sobre las entrevistas que el público podrá disfrutar en su formato, Marc Calderó le ha invitado a quedarse para participar del resto de la tertulia. Sin embargo, la periodista ha tenido que declinar está invitación, porque se tenía que marchar a la consulta del médico. Ella misma ha explicado que se trata de una revisión rutinaria, debido a que, tras haber sido madre, ha sufrido una descalcificación en los huesos.

Dicho problema de salud le causa dolores, especialmente en las rodillas y, sin el tratamiento adecuado, le impide realizar las labores de la vida cotidiana con normalidad. "Me voy corriendo al doctor por la rodilla. Después del parto me he quedado sin calcio y con la edad que tengo no puedo ni subir las escalares", ha confesado para así justificar su precipitada salida del plató.

A pesar de esta dolencia, Toñi Moreno no se viene abajo, puesto que la periodista está afrontando una de las mejores etapas de su vida. En lo laboral se ha mostrado sumamente ilusionada con este nuevo formato, que se trata de una de las apuestas para el prime time de Mediaset. Un proyecto diseñado para ayudar a los espectadores y que da el pistoletazo de salida con la primera entrevista en televisión de Nacho Palau, que fue concedida justo antes de que el ceramista valenciano partiera hasta Honduras para participar en Supervivientes.

Una conversación que ha sorprendido gratamente a la que fuera presentadora de Viva la vida. "Es una persona que lleva 25 años callada y que se abre en canal para dar a entender el sufrimiento que supone para él las maneras en las que ha sucedido la separación con Miguel Bosé", ha relatado haciendo un pequeño avance de lo que esta noche el público podrá escuchar. Igualmente, habrá una intervención especial de María del Monte. La cantante acudirá para sorprender a una de sus mayores fans. Un encuentro organizado por una de sus hijas, que espera poder hacer así realidad una de las ilusiones de su progenitora. Esta es una de las partes favoritas para la presentadora, ver la ilusión de la gente que puede cumplir algunos de sus sueños gracias a la labor del programa.

De la misma manera, la vida también le sonríe en lo personal. Como ya ha demostrado en distintas ocasiones con simpáticas fotografías en sus perfiles sociales, la presentadora se encuentra absolutamente feliz con la pequeña Lola, de dos años. Madre e hija son inseparables y la niña ha logrado robar por completo el corazón de su progenitora, convirtiéndose en uno de el amor de su vida, pues, por el momento, la periodista parece estar tranquila en lo que a romances se refiere y no se la relaciona sentimentalmente con nadie.

