Toñi Moreno muestra una fotografía inédita del día que nació su hija hace dos años

Han pasado dos años desde que Toñi Moreno diera la bienvenida a su hija Lola. Desde entonces, la periodista andaluza ha compartido diversas vivencias junto a la pequeña, pero si hay que destacar un instante que ocupe un lugar privilegiado en el corazón de la periodista es el 21 de enero de 2020, un día grabado a fuego en su memoria ya fue en el que vio por primera vez la carita de su niña en el Hospital Nisa de Castilleja de la Cuesta en Sevilla. Precisamente, la comunicadora ha rescatado una preciosa imagen de aquel momento para felicitar a su hija en un día tan especial para ambas, una instantánea donde se transmite el amor que Toñi siente por Lola con solo una mirada. En la fotografía se puede ver a la presentadora de Secret Story, aún en la cama del centro médico, poco después de haber dado a luz, con su ansiada hija sobre el pecho, a la que vemos dormida con un gorrito y envuelta en una manta. Toñi está emocionada por haber cumplido uno de los mayores sueños de su vida: el de convertirse en madre.

Si la fotografía es pura ternura, el texto que la acompaña no se queda atrás. "A estas horas hace dos años estaba atacada por los miedos. Tenía miedo al parto por desconocido, miedo a no estar a la altura como madre y a todo lo nuevo que vendría después", ha escrito la periodista, a la que, el nacimiento de Lola, le cambió sus temores, sus prioridades y su vida al completo., y ha reconocido que había necesitado ayuda psicológica para asumir su nueva situación.

En una fecha marcada en rojo en su calendario Toñi ha proseguido explicando lo que significó la llegada de la pequeña. "Y llegaste tú, como un huracán de vida, con todas las respuestas". El nacimiento de Lola puso su existencia patas arriba y nada más nacer, le hizo darse cuenta de algo: "Desde el primer momento supe que en esta relación tú eras la fuerte, y que no me darías más que satisfacciones. Dos años ya desde que todo tuvo sentido. Te amo con locura mi amor, y agradezco a la vida cada segundo de la tuya", ha escrito Toñi Moreno en la preciosa felicitación que ha querido dedicarle a su hija.

La presentadora de Gente Maravillosa se desvive por su hija y siente adoración por ella. Por este motivo, la pasada Navidad no fue todo lo feliz que debería, sobre todo, teniendo niños en casa que son, sin duda, los protagonistas de estas fiestas, ya que la presentadora dio positivo en covid-19 y tuvo que pasar parte de las fiestas alejada de su pequeña. La niña pasó algunos días en casa de su tía, ajena a lo que pasaba: "Está feliz con su primo", explicaba entonces Toñi en una intervención en directo en la final de Secret Story. Sin embargo para ella fue algo más duro ya que "yo soy la que se va a morir de pena por no verla". Pocos días después se pudo reunir con su pequeña y compartió el precioso regalo que le habían hecho a su niña: un pony. La periodista compartió imágenes de ese día tan especial para Lola de la niña montada sobre el caballo y unos vídeos efímeros donde se la podía ver conociendo al animal y practicando cómo cuidarle. El día de su cumpleaños o montando en su flamante pony, está claro que Toñi no puede ser más feliz ni disfrutar más viendo crecer día a día a su pequeña.

