Las lágrimas de Edurne al recibir esta sorpresa de Toñi Moreno para su hija

Es bien conocido que la llegada de su hija Yanai cambió su vida. Edurne tiene los sentimientos a flor de piel cada vez que se habla de su bebé, que el próximo 4 de marzo cumple su primer añito, y lo demostró en el programa de Toñi Moreno, Gente maravillosa de Canal Sur. La presentadora, que también es madre de una niña pequeña, Lola, sorprendió a la artista con un regalo que no se esperaba: una fiesta para la peque con todos los detalles. Entre globos, chuches, juguetes y peluches, Edurne no pudo contener las lágrimas abrazándose a Toñi para agradecerle el inesperado detalle, porque además esta le entregó una tienda de campaña. Este es uno de los entretenimientos estupendos para jugar madre e hija como dijo la presentadora.

“En esa tienda de campaña vais a pasar muchos momentos, será vuestro refugio“, le dijo Toñi. “Es lo mejor que me ha pasado, mi hija es lo mejor“ repetía Edurne. La artista, que interpretó su single Boomerang, abrió su corazón en el programa para contar el excelente momento personal que atraviesa. “Todo el mundo me dice ‘hablas de tu pareja y se te ilumina la cara’, y es que estoy muy enamorada. Ahora que somos padres estamos en otra etapa… Ojalá este sentimiento no se vaya nunca“, explicaba sobre su relación de más de una década con el futbolista David de Gea. “Los años pasan muy rápido, hay que congelar cada momento“, añadía refiriéndose a cómo cambiaba su hija.

Yanai, que nació el pasado 4 de marzo de 2021, soplará su primera vela en pocas semanas y protagoniza muchas de las anécdotas de sus conocidos papás. En una de las más recientes se la ha podido ver ejerciendo de fan en uno de los partidos del Manchester United, equipo en el que milita su padre. Con una camiseta en la que se lee Daddy (papi en inglés) atiende sin perder detalle a lo que pasa en el campo ante la atenta y orgullosa mirada, claro, de su mamá, que compagina a la perfección maternidad con compromisos profesionales. De hecho dentro de poco comenzará una gira con su disco Catársis.

Toñi Moreno también ha celebrado hace poco el aniversario de su pequeña Lola que, en su caso, ha cumplido dos años. La niña vino al mundo el 21 de enero de 2020 cumpliendo uno de los mayores deseos de la presentadora, que se derrite con cada una de sus ocurrencias. Hace poco comenzaba el cole y Toñi contaba cómo se había tomado este cambio. “Yo zolita… jajaja. Vamos al cole. Qué difícil me resulta encontrar el equilibrio entre protegerla o incentivar su autonomía” escribía.

