Edurne, muy orgullosa del último logro de David De Gea cuando cumplen 11 años de amor

Diciembre es un mes muy importante para Edurne y David De Gea ya que a lo largo de estas últimas semanas del año tienen importantes motivos por los que brindar como el cumpleaños de la artista o sus primeras navidades como papás de la pequeña Yana. Además, ahora suman una nueva alegría ya que se acaba de conocer que el guardameta del Manchester United ha sido elegido mediante una votación de los aficionados del equipo como el jugador de noviembre frente a Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo, que ocupaban las primeras posiciones. Se trata de la primera vez desde 2018 que el deportista madrileño de 31 años recibe este reconocimiento por parte del público y su pareja, que acude siempre que puede a animarle al estadio Old Trafford, también con su bebé, se ha mostrado muy orgullosa al compartir la buena noticia.

Este reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de De Gea coincide además con una fecha llena de significado para su historia de amor con Edurne ya que hace once años, a finales de 2010, sus caminos se cruzaron para ya no separarse más. El futbolista y la que fuera representante de España en Eurovisión coincidieron durante la grabación de un villancico solidario de la Fundación Aladina y la conexión fue instantánea. Desde ese momento forman un tándem perfecto en el que han demostrado que su amor está por encima de todo al superar obstáculos como la distancia. Cabe recordar que al poco de conocerse él dejó el Atlético de Madrid para debutar como jugador de la Premier League y se instaló en Inglaterra mientras que ella seguía en España para cumplir con sus compromisos profesionales.

En los próximos días también les espera otro importante acontecimiento: el 36 cumpleaños de Edurne. La artista, a la que conocimos por su participación en la cuarta edición de Operación Triunfo aunque de niña ya formaba parte del grupo infantil Trastos como su hermano, inicia el 22 de diciembre una nueva vuelta al sol que recordará siempre porque es la primera que pasa convertida en mamá. El pasado marzo llegaba al mundo Yanay para completar su felicidad y llenar su hogar de alegría, magia y esa ilusión que solo acompaña a las primeras veces. La cantante asegura que no imagina su vida sin la pequeña e incluso le ha compuesto una bonita canción llamada como su hija que destaca como una de las más personales de su carrera junto a Tal vez, el tema que el pasado año dedicó a su pareja y que refleja lo que siente cuando está a su lado.

Haber formado una familia juntos es, sin duda, el paso más importante que han dado Edurne y De Gea, que no descartan convertir a Yanay en hermana mayor en un tiempo. Tampoco rechazan la idea de casarse, aunque oficialmente actualmente no la están barajando sino que se centran en el presente. "De momento no está en mente. Todo se verá, pero con la que está cayendo aquí ahora mismo como para pensar en boda. Si yo tengo un montón de amigos que han tenido que posponer su boda después de tenerlo todo organizado espérate primero que pase y luego ya se verá", contaba ella en ¡HOLA! antes de dar la bienvenida a "la niña de nuestros ojos", que se ha convertido en la protagonista de la familia gracias a su simpatía.

Un año lleno de alegrías y una importante pérdida

Al echar la vista atrás y hacer balance de 2021, Edurne puede presumir de haber tenido un año muy importante a todos los niveles. Además de ser madre, no ha dejado de encadenar proyectos televisivos y musicales. Con siete álbumes en el mercado, prepara la reedición de Catarsis. "Es un disco independiente, en el que tengo plena libertad para crear y estar en cada paso de la producción", decía en Cadena Ser. Pero lo cierto es que la alegría se ha visto empañada por el reciente fallecimiento de su abuelo Lalo, cuya pérdida ha llenado de tristeza a la cantante aunque en su corazón quedan para siempre los paseos que el orgulloso bisabuelo pudo dar a la pequeña Yanay.

