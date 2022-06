Recordamos la historia de amor y desamor de Rosa Benito y Amador Mohedano antes de su reencuentro televisivo

Han pasado nueve años desde que Rosa Benito y Amador Mohedano tomaran la decisión de romper su matrimonio tras más de treinta y cinco años juntos y ahora, la colaboradora y el hermano de Rocío Jurado vuelven a reencontrarse en televisión. La expareja va a coincidir en el plató de Déjate Querer, donde Toñi Moreno va a sorprender a Rosa con la visita de su exmarido. Un reencuentro que llega en un momento complicado para la familia Mohedano, tras las recientes revelaciones de Rocío Carrasco.

En el año 2013, tras meses de rumores de distanciamiento, el propio Amador Mohedano revelaba a ¡Hola! que la pareja había decidido separarse, aunque no sería hasta varios años después cuando Rosa y Amador firmarían el divorcio. El hermano de Rocío Jurado aseguraba que había sido Rosa la que había tomado la decisión de separarse y declaraba también que no se sentía solo y que siempre estaría enamorado de Rosa. Es más, dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Algo que, por ahora, no se ha producido, sino que su relación ha estado marcada por los desencuentros.

La pareja se conoció cuando Rocío Jurado contrató a Rosa Benito como estilista personal. En aquel momento, ambos apenas tenían algo más de veinte años. La pareja se casó en el año 1977 y tuvo cuatro hijos: Rosario, Fernando, Salvador y Amador. Estuvieron juntos hasta el año 2012, momento en el que comenzaron los rumores de separación, así como las especulaciones sobre posibles infidelidades por parte de Amador Mohedano. De hecho, la revista ¡HOLA! publicó unas fotografías en las que se veía al hermano de Rocío Jurado en compañía de otra mujer que, al parecer, fueron el detonante para que Rosa decidiera pedir el divorcio. Tras la firma del divorcio en el año, Rosa declaró que cada uno de ellos hacía su vida y que ya no le importaba nada de lo que tuviera que ver con Amador. Es más, aseguró que no había intención de reconciliación, un discurso que ha mantenido en el tiempo, a pesar de las insistencias de Amador.

El pasado mes de marzo, Amador Mohedano visitó los estudios de Mediaset para una entrevista en Sábado Deluxe cuando se cruzó con Rosa Benito por los pasillos. Sin embargo, a pesar de que se encontraron cara a cara, Rosa evitó saludar a su exmarido, algo que sorprendió mucho al hermano de Rocío Jurado. Fue la última vez que la colaboradora y su exmarido coincidieron en público.

Esta misma semana, ante la inminente emisión de la entrevista de Toñi Moreno con el exmatrimonio, Rosa Benito se pronunciaba sobre este reencuentro en Ya es mediodía. La que fuera cuñada de Rocío Jurado aseguraba que iba a ser algo muy bonito y emocionante. Según ha trascendido, aunque la protagonista de la entrevista es Rosa Benito, Amador va a participar para transmitirle un mensaje del que no han ofrecido detalles.