La drástica decisión de Rosa Benito tras el testimonio de Rocío Carrasco

La emisión este fin de semana de los dos primeros capítulos de En el nombre de Rocío no ha dejado a nadie indiferente. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ya advirtió que las cosas que iba a contar levantarían ampollas en la familia Mohedano y si a eso unimos que no dudó en calificar al clan de “jauría” en su entrevista en plató, la polémica está más que servida. Rosa Benito ha sido la más rápida en reaccionar, la colaboradora de Ya es mediodía, tras escuchar de boca de la hija de su excuñada que en la familia mohedano “van a por la presa más fácil, a la presa más indefensa, a la presa que está herida y a la que pueden atacar”, quiso poner en valor su relación con la cantante compartiendo algunas de las mejores imágenes que comparte a su lado. Un día más tarde, ha escrito un rotundo mensaje en las redes sociales anunciando su retirada temporal.

“Dejo Twitter por un tiempo pero no sin volver a daros gracias, un millón de gracias", escribe la madre de Rosario Mohedano tras los ataques recibidos y sin dar más explicaciones. También alude al periodista Carlos Ferrando, que la calificó como "loba" en su intervención en Rocío Deluxe y dice “Quiero dar las gracias por el apoyo recibido a causa de las palabras de CF hacia mi persona” y se defiende reafirmándose y aclarando: “estoy súper orgullosa de ser mujer, de ser libre y hacer lo que me dé la real gana y haber conseguido todo lo que tengo”

Rocío Carrasco, que siempre ha mantenido que la relación con su tía política se destruyó a raiz de la herencia, está dando por fin su versión y está siendo escuchada. No en vano, es la heredera universal de la cantante, y cuenta con el apoyo de su público, que lleva años echando en falta su versión, la pieza clave que explique a todos cuál fue el testamento que desapareció con la muerte de La más grande. Una triste pérdida, todavía no superada, que acabó también con la armonía de la familia.

También Amador Mohedano ha reaccionado ante la emisión del documental, el hermano de la recordada artista decía estar "alucinado" tras ver todo lo emitido y aseguraba haberse sorprendido mucho con el "odio y rencor" que apreciaba en su sobrina hacia el clan. "Esa intimidad y trapos sucios que está sacando, la verdad es no me hacen ninguna gracia" explicaba en unas declaraciones este pasadoe sábado en Telecinco. Sin embargo, el tío de Rocío Carrasco no se retirá, sino todo lo contrario: "más adelante hablaré, ahora mismo lo que quiero es verlo y enterarme, porque todavía no lo asimilo bien" adelantaba ante las cámaras, contando también que le había dolido especialmente el trato de su sobrina hacia su hermana Gloria Mohedano.

La rotunda respuesta de Rosa Benito a las duras palabras de Rocío Carrasco sobre los Mohedano en el documental