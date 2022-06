Rocío Carrasco, contundente con los Mohedano: 'Estuvieron en Houston para mantener una fachada'

Rocío Carrasco ha hablado sin tapujos sobre el comportamiento de la familia de su madre. Con palabras duras y declaraciones contundentes, Rocío se ha mostrado especialmente crítica con los Mohedano en el especial del Deluxe en el que se han analizado los dos primeros episodios de la docuserie En el nombre de Rocío. La hija de La más grande ha asegurado no se comportaron todo lo bien que cabría esperar de una familia, ni siquiera durante la enfermedad de su madre, y ha rechazado que hayan sido nunca generosos con ella.

La hija de Rocío Jurado no ha dudado en calificar a los Mohedano como una ‘jauría’. Sin embargo, ha recalcado que no habla desde el odio ni pretende insultarles, sino, simplemente, describir su comportamiento: “No les estoy insultando, les estoy descubriendo”, ha asegurado. Rocío ha comentado que la familia de su madre “va a la presa más fácil, indefensa y herida”. Según ha explicado, “saben que pueden atacar a la presa que saben que no tiene a quien esté arriba, que era las que les ponía límites”, ha dicho en referencia a Rocío Jurado. Además, ha insistido en que no pretende insultarles, solo describirles.

Tal como ha explicado, este tema lo habló en varias ocasiones con su madre a lo largo de su vida: “He tenido miles de conversaciones con mi madre, con miles detalles que ahora he entendido”, le ha dicho Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez durante la entrevista. El presentador ha querido preguntarle si esta situación de la que habla también se producía en vida de la artista. A lo que Rocío ha explicado que los hermanos de la cantante no eran generosos con ella y que no la cuidaron como habría cabido esperar de una familia: “Considero que cuando una persona es generosa con otra persona es a cambio de nada. A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor”, ha sentenciado Rocío Carrasco.

Cuando la hija de la cantante ha calificado a su familia materna como una ‘jauría’, ha especificado que “si fueran ángeles, normales, maravillosos, no los llamaría así. Van en contra de la persona que más quería en el mundo”, ha asegurado. Además, ha reivindicado su derecho a defenderse después de haber pasado tantos años “escuchando barbaridades, ataques y cosas que no son”. “Tengo derecho a réplica, no puedo seguir más tiempo escuchando barbaridades”, ha comentado.

Rocío Carrasco además ha matizado que el tiempo que ha pasado en silencio se debió a que no estaba bien ni tenía fuerzas para contestar, algo que ahora ha cambiado por completo: “Yo la rabia y la fuerza que tengo ahora, la experimento ahora. Lo que hacía antes era agachar la cabeza y llorar. No entendía nada, porque es sangre de mi sangre. Yo he vivido una mentira en mi vida”, ha sentenciado.