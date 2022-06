Rocío Carrasco tiende puentes con Ana María Aldón: 'A ella no la voy a meter en esto'

Rocío Carrasco se ha mostrado contundente con la familia Mohedano y Ortega Cano, pero ha sorprendido al mostrarse especialmente cercana hacia Ana María Aldón durante su intervención en Viernes Deluxe donde han emitido los dos primeros episodios de la docuserie En el nombre de Rocío. No es la primera vez que se observa una mano tendida entre ellas.Tanto la mujer de José Ortega Cano como su hija Gema han declarado en alguna ocasión que empatizan con el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco se emociona al hablar de Juan de la Rosa, la persona en la que 'más confiaba' su madre

VER GALERÍA

Desgranamos cómo se repartió la herencia de Rocío Jurado cuando vuelve a estar en boca de todos

VER GALERÍA

Muy tranquila, vestida de blanco y con gran aplomo, Rocío Carrasco ha hablado de los mejores años de la carrera de su madre y ha roto una lanza a favor de Ana María Aldón, con la que ya hace algunas semanas tuvo un leve acercamiento cuando ambas coincidieron en la celebración de la Sálvame Fashion Week. Un programa especial en el que la mujer de Ortega Cano participó como diseñadora, mientras que Rocío Carrasco lo hizo en calidad de modelo, recordando sus primeros pasos sobre las pasarelas.

Las palabras de la albacea de Rocío Jurado a la hija mayor de la cantante: 'Me confió esa tarea a mí para protegerte a ti'

Rocío Carrasco ha asegurado contundente que con sus declaraciones garantiza de alguna manera que la familia de su madre siga teniendo trabajo: “Que yo haga esto les asegura no sé cuantos meses de trabajo”, ha puntualizado. Eso sí, ha hecho una distinción en el caso de la mujer de José Ortega Cano : “Quito a la mujer de José, es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y, por tanto no la voy a meter en esta familia. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio”, ha confesado la hija de Rocío Jurado.

El testamento de Rocío Jurado vuelve a sembrar el caos entre los Mohedano

VER GALERÍA

Más allá de sus palabras hacia Ana María Aldón, Rocío Carrasco se ha mostrado muy crítica con la familia de su madre, de la que ha dicho que no mantuvieron una actitud generosa con su madre: “No quiero decir que no la quisieran, pero podrían haberla querido mucho mejor. No son generosos porque no era una acción desinteresada”, ha recalcado la hija de la artista.