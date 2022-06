La herencia de Rocío Jurado, que tardó cuatro años en resolverse, vuelve a sembrar el caos en la familia El testamento se abrió el 27 de junio de 2006, pero no fue hasta 2010 cuando se cumplió la última voluntad de la artista, según Amador y Gloria Mohedano

La herencia de Rocío Jurado sigue en boca de todo el mundo. La artista firmó su testamento el 17 de septiembre de 2004, justo después de anunciar que padecía cáncer de páncreas. Esa tarde acudió al notario con su amiga y abogada, Ana Iglesias, y gestionó sus últimas voluntades. La cantante falleció el 1 de junio de 2006 y 26 días después se produjo la apertura del testamento ante la presencia de Rocío Carrasco, José Ortega Cano y Gloria y Amador Mohedano con sus respectivas parejas, José Antonio Rodríguez y Rosa Benito. "Los que teníamos que estar, bueno, tampoco es los que teníamos que estar porque tendría que estar su hermano, su hermana, su marido y yo", dijo Rocío Carrasco en la primera parte de su documental.

Según publicó ¡HOLA!, la artista estableció que su legado se repartiera en tres partes: el tercio de legítima estricta, que le correspondió a sus tres hijos; el tercio de libre mejora, que la cantante quiso que correspondiera a Rocío Carrasco; y el tercio de libre disposición, que recayó en su marido, sus dos hermanos, su sobrino Fernando y su exsecretario Juan de la Rosa.

A priori parecía que no existía ningún problema, sin embargo, Rocío Carrasco afirma que el legado de su madre sentenció su relación con la familia Mohedano. "Todo termina explotando", contó en su docuserie. "Termina cada uno por un sitio. Bueno, algunos muchos juntos y otros por nuestro camino. Al final lo que hacen es unirse a la persona que más daño le ha hecho a su hermana en vida, a su mujer, a su sobrina y a la hija de tu mujer", añadió en referencia a la figura de Antonio David Flores. También se pronunció sobre la decisión de la cantante de no dejar nada a sus nietos, Rocío y David Flores. "Era su última voluntad. Así se llama, ¿no? Acto de últimas voluntades, porque ella considera que no debe dejárselo".

La lucha por el testamento de Rocío Jurado duró cuatro años. En este tiempo una de las propiedas de la artista que más ha salido a la luz ha sido la finca Los Naranjos, propiedad que en sus últimas voluntades Rocío quería que fuera para sus dos hermanos. Sin embargo, en 2007 la albacea tuvo que hacer un reajuste en la herencia para que los tres hijos de la artista tuvieran un tercio del legado, como marca la ley. El reajuste se hizo partiendo esta finca en cinco partes entre los tres hijos de la cantante y sus dos hermanos. Después de varias reuniones, la familia aseguró en un comunicado que habían "llegado por unanimidad al acuerdo particional, estando todos satisfechos y plenamente conformes".

Pero lo cierto es que Amador Mohedano no se mostró completamente satisfecho con el reparto de la herencia hasta 2010. "Estábamos esperando a que la ley resolviera unos temas porque al haber niños por medio se ha tardado un poco más", declaró entonces. "Mi hermana deja claro en su testamento que la mitad de la finca es para Gloria y la otra para Amador Mohedano; que una nave es para mí y para mis hijos dentro del matrimonio y otra para Fernando, mi hijo y ahijado de mi hermana, y que la casa de Chipiona es para mi hermana Gloria. Y así ha quedado todo", concluyó con una sonrisa. Gloria, por su parte, hizo la siguiente puntualización: "Han tardado cuatro años, pero al final nos dan la razón y la mitad de la finca Los Naranjos queda para mi hermano y la otra para mí". La paz parecía que había llegado a la familia para quedarse. Incluso Amador y Rocío Carrasco se dieron un beso tras pulir este fleco ante notario.

En estos cuatro años de lucha por la herencia de Rocío Jurado se llegó a especular incluso con la posibilidad de que Amador y Gloria impugnaran el testamento. "Eso es falso. Nunca hemos pensado eso", declaró Amador en ¡HOLA!, aclarando que su único problema era la valoración que se había hecho de los bienes de la artista. "La finca Los Naranjos se valoró en tres millones de euros cuando, en realidad, no vale ni 300 mil", denunció. Además, insitía en que no había ningún problema familiar, una realidad que el tiempo se ha encargado de desmontar, pues la ruptura entre Rocío Carrasco y el clan Mohedano es cada vez más evidente.