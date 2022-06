Las naves que Rocío Jurado dejó en herencia y que 'arruinaron' a Rosa Benito

La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, vuelve a repasar la herencia y el reparto que se hizo entre la familia de los bienes de Rocío Jurado. Un tema en el que su hija repasará los desencuentros que han afectado a su relación con su familia. Los Mohedano están en el punto de mira en estos nuevos capítulos, pues a ellos correspondió parte del legado material de la artista. A este respecto, en uno de los avances Rocío mostraba un testamento inédito de la más grande que, en palabras de su hermano Amador, se desconocía. Será en esta nueva entrega de capítulos del documental donde se desgranarán estas voluntades de la cantante que, en palabras de Rocío Carrasco, son muy diferentes a la que se conocen y en las que algunos familiares saldrían más perjudicados.

Tras el fallecimiento de la recordada intérprete, su hija Rocío fue nombrada heredera universal de sus bienes, aunque otras de las posesiones de la artista sí fueron legadas a otros miembros de la familia, como sus hermanos Amador y Gloria. Recibieron a medias la Finca Los Naranjos; para Amador quedó una nave industrial en San Sebastián de los Reyes y otra para su hijo mayor, Fernando, ahijado de Rocío, en el mismo municipio madrileño. Gloria se quedó con la casa familiar Mi abuela Rocío, cercana al santuario de Regla. Fue precisamente esta parte de la herencia la que ha sido objeto de controversia, causando, como contó Amador, desencuentros con su sobrina.

“Nos tocó una albacea del testamento de mi hermana que solo barrió para la parte de mi sobrina”, denunció públicamente Amador hace justo un año en una aparición en el programa Sálvame Deluxe. Se refería entonces también a las naves industriales que les legó su hermana, asegurando que la que había sido para su hijo Fernando fue alquilada por Rocío Carrasco, pero sin que los beneficios llegaran a su hijo. “Rocío Carrasco le debe a mi hijo dinero de la nave. El chiquillo no ha cobrado. Serían unos 60.000 euros”, dijo.

A estas declaraciones de Amador Mohedano respondió Rosa Benito, hablando también a las naves industriales que, según dijo, les habían dado más que un quebradero de cabeza. En el programa Ya es mediodía, aclaró que ella no ganó nada con lo que dejó Rocío Jurado tras fallecer. Dijo que fue ella quien pagó el impuesto de sucesiones para que Amador, que entonces era todavía su marido, pudiera recibir la herencia de su hermana. “La pago yo con lo que gano en Supervivientes, 1.190.000 euros, y la paga esta que está aquí", explicó Rosa Benito.

Apuntaba la colaboradora que, dado que ella no había obtenido beneficio económico, consideraba que tenía que quedar al margen de la polémica. "Lo único que me ha costado a mí esto es ruina, ¡ruina! Porque yo eso se lo podría haber dado a mis hijos", reiteró. Explicó Rosa además que tampoco ella está muy conforme con el papel que tuvo la albacea, pues en su opinión no hizo una buena gestión y esto afectó negativamente a la propiedad que Rocío Jurado dejó a sus hijos. Contó Rosa que a ellos correspondió la propiedad de un local que la albacea catalogó de nave industrial, aunque es en realidad un garaje. Por ello cuando tuvo que pagar impuestos estos fueron superiores a lo que debían haber sido. “Cuando yo voy a vender esa nave, que quería comprarla una marca de bebida, y ven que es un garaje, dijeron: 'Es que no se puede, porque no es una nave industrial'. Pero yo sí pagué como una nave industrial” dijo Rosa disgustada.

El próximo 17 de junio verán la luz los capítulos de la docuserie En el nombre de Rocío, en los que Rocío Carrasco está dispuesta a desvelar cómo es realmente su familia mediática con un documento que promete dar mucho que hablar: un nuevo testamento de la intérprete de Como una ola que encontró entre sus pertenencias. En estas entregas aparecerán además de Rocío personas como María Teresa Campos, con quien tiene una estrechísima relación y a quien considera una segunda madre; el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero o Manolo Sánchez, que fue representante de Rocío Jurado.