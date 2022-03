Así ha sido el tenso reencuentro entre Amador Mohedano y Rosa Benito en Mediaset

La relación entre Amador Mohedano y Rosa Benito mantienen una tensa relación desde su divorcio hace ya nueve años. Tan tensa como su reencuentro ante las cámaras de Mediaset este vierns, cuando la colaboradora salía de Ya son las ocho y a y su exmarido llegaba al plató de Sábado Deluxe. Los dos se han cruzado, pero tanto uno como el otro han evitado el saludo. El hermano de Rocío Jurado ha mantenido la mirada en su exmujer, pero ella ha continuado con paso firme su camino hacia la salida de las instalaciones de la cadena de televisión y sin pararse ni un momento. Era uno de los reencuentros más esperados de la última década, pero ambos han evitado saludarse. "La verdad que no me lo esperaba", decía Amador Mohedano tras lo ocurrido, al ser entrevistado por Jorge Javier Vázquez.

Momentos antes de salir de las instalaciones de Mediaset y de cruzarse con Amador Mohedano, la misma Rosa Benito explicaba a un redactor del programa que no se sentía "nerviosa" por la entrevista que iba a realizar su exmarido, reconociendo que no había hablado con él y que vería el programa desde casa. Tras estas declaraciones se ha producido el frío reencuentro entre Rosa Benito y Amador Mohedan. El hermano de Rocío Jurado se ha mostrado sorprendido y afectado por cómo ha reaccionado su exmujer al cruzarse con ella. "Si no quiere hablar conmigo porque hay una cámara delante o lo que sea pues al menos desearme 'suerte'", ha comentado Amador contrariado.

Amador Mohedano ha explicado que no se hablan entre ellos desde hace unos días cuando él la llamó por teléfono, pero que no se esperaba que Rosa reaccionase así al verle. "No me ha dirigido la palabra porque como ella no quiere saber nada de La fábrica de la tele, pues le habrá molestado que yo esté aquí hoy", hacía referencia el mediano de los Mohedano, el cual no entendía nada de la situación. "Ella me ha dicho a mí que no quiere que hable más nunca nada de ella", ha desvelado Amador, para sorpresa de los que estaban allí presentes, sentenciando el tema de su exmujer.

A pesar de toda la polémica que ronda en torno a Amador Mohedano, Rosa Benito se encuentra en uno de sus mejores momentos. Hace unas semanas, la colaboradora de televisión reconocía que no le cierra las puertas al amor: "Abierta siempre se está. Ilusiones siempre se tienen", explicaba la madre de Chayo Mohedano, añadiendo unas palabras que dejaban la boca a abierta al resto de contertulios: "También os digo que después del invierno llega la primavera". Cabe destacar que Amador Mohedano y Rosa Benito se separaron en mayo de 2013. Desde entonces, a la exmujer del hermano de Rocío Jurado no se le ha conocido otra pareja estable que no fuese Amador. A pesar del divorcio, entre ellos siempre ha habido una excelente relación. Es por ello por lo que el mediano de los Mohedano no entiende el motivo que le ha llevado a los dos a evitar saludarse.

