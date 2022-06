Primeras palabras de Amador Mohedano, Rosa Benito y Raquel Mosquera sobre el avance de 'En el nombre de Rocío'

Amador Mohedano, Rosa Benito y Raquel Mosquera han hablado por primera vez sobre las imágenes de En el nombre de Rocío, la segunda parte del documental en el que Rocío Carrasco contará los motivos por los que no se habla con su familia, una decisión que según ha contado la protagonista está "tomada, ejecutada y perpetuada en el tiempo". Durante estas pequeñas piezas y tráiler de este nuevo proyecto que se estrenará el próximo viernes 17 de junio en Mitele Plus, y que también podrá verse en abierto al día siguiente en Telecinco, la hija de la cantante ha mostrado un testamento de su madre que jamás había visto la luz. Un documento diferente al que determinó el reparto oficial de sus bienes, fechado supuestamente antes y por el que el hermano de la cantante ya ha reaccionado: "Yo no sabía de la existencia de otro testamento. Ni yo ni nadie de la familia", ha dicho Amador.

"Una parte se está enterando de que esto existe y otra parte se está enterando de que yo lo sé y que yo lo tengo", ha asegurado Rocío Carrasco en las imágenes emitidas, en las que cuenta que el documento que tiene en su poder es muy diferente al que se conoce y en el que algunos familiares saldrían más perjudicados. Además del exrepresentante y hermano de Rocío Jurado, Rosa Benito también ha reaccionado, pero en sus perfiles sociales, a los primeros vídeos en En el nombre de Rocio con un audio en el que la cantante contaba el ramo de flores que le acababa de regalar Amador y la dedicatoria que le había escrito de parte también de sus sobrinos, demostrando así la buena relación que tuvieron siempre. "Nada más que añadir", ha puesto la colaboradora de Ya es mediodía en la publicación.

Quien tampoco ha querido dejar de dar su opinión sobre el documental ha sido Raquel Mosquera, la que fuera mujer de Pedro Carrasco durante diez años. "Con los años le das solo la importancia a las cosas que la tienen. Si puedo evitar verlo mejor porque la mayoría no me concierne. Y la que me corresponda pues ya hablaré", ha dicho la peluquera en Viva la vida, añadiendo que ella cree que a la intérprete de Como las alas al viento no le hubiera gustado que se aireasen sus intimidades y que ella nunca ha hablado de la vida de la artista sino solamente de su hija.

Aunque el resto de la familia no ha dicho todavía nada sobre el documental, muchos como Gloria Camila ya expresaron su descontento, dejando claro que estaban expectantes por ver el formato para saber si realmente existen papeles diferentes a los que ellos conocen. De hecho, la hermana de Rocío Carrasco emprendió una guerra en los tribunales para evitar que esos documentos vean la luz y la hija de Pedro Carrasco tuvo que ir a los juzgados de Alcobendas y enseñar qué es lo que había encontrado. Tras presentar lo que la hermana de José Fernando exigía, el juzgado de Primera Instancia número 5 de la localidad madrileña decidió archivar las diligencias preliminares abiertas. Ahora toca esperar para ver cómo reacciona la hija de Ortega Cano y qué decisión toma sobre el asunto.