Rocío Carrasco se emociona al hablar de Juan de la Rosa, la persona en la que 'más confiaba' su madre

Cuando Rocío Carrasco habla de cualquier tema de su madre no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas de emoción. Contar sus recuerdos, sus viviencias en Montealto, leer sus documentos y ver sus vídeos en El nombre de Rocío le producen una felicidad incontrolable y ha confesado que 'la más grande' siempre está con ella y la siente a su lado. A lo largo de su trayectoria, la intérprete de éxitos como Señora tuvo varios representantes y trabajadores a su lado, pero Rocío Carrasco tiene claro que hay una persona que estuvo a su lado en todo momento y al que quería como uno más de la familia: Juan de la Rosa, al que considera su "tío". "Era alguien imprescincible en su vida. Sin él su vida estaría incompleta. Es la única persona que la ha acompado siempre de manera desinteresada", ha revelado muy emocionada en la segunda parte del documental.

La hija de Rocío Jurado ha explicado con lágrimas en los ojos que "su tío Juan" fue la única persona que le fue fiel a su madre y que le brindó una lealtad suprema sin querer nunca nada a cambio. "Decía que había sido su primer fan en Madrid. Fue a la persona a la que ella confiaba, junto con mi padre, mi bienestar. Y el cuidado de su casa, era su hermano elegido y sin elegir. Era maravilloso y hubiera dado la vida por ella, siempre de una forma totalmente desinteresada", ha dicho Rocío Carrasco muy emocionada, añadiendo que se conocieron gracias a una carta que él escribió junto a un amigo, Hilario López Millán, cuando estaban en la mili para decirle a la cantante que eran sus fans. "Se la llevaron en mano y les recibió mi abuela. Una vez salió mi madre a recibirles iniciaron una relación en la que dejó de ser su admirador a ser su secretario personal, además de su familia", ha expresado la defensora del pueblo de Sálvame.

Juan de la Rosa, que además de secretario fue amigo y confidente durante varias décadas de Rocío Jurado, falleció de un cáncer de piel que sufrió durante diez años. Siempre como una persona que supo mantenerse en el segundo plano de la discreción, su imagen se hizo internacionalmente conocida durante la larga enfermedad de la cantante, ya que aunque no trabajara para la intérprete, vivió a su lado los duros momentos que pasó en Houston, así como la dura pérdida que aconteció el 1 de junio de 2006 al morir 'la más grande'.

Rocío Carrasco ha revelado que además de la visita de Juan a la casa de su abuela, hubo otra persona que apareció allí sin permiso: Encarna Sánchez. "Era muy admiradora de ella y trabajaba en la radio. Estaba muy encima de ella, no paraba de hacer llamadas y mi abuela y mi bisabuela le decían que no estaba en casa porque a ninguna les gustaba un pelo. Y al ver que no se ponía al teléfono, ella fue a la casa. Abrió la puerta creo que mi bisabuela, que creo que la dio un empujoncito y acabó escaleras para abajo", ha contado la hija de Rocío Jurado sobre el primer encuentro entre la periodista y la cantante.