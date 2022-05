Rocío Carrasco logra abrir el museo de Rocío Jurado tras más de una década de dificultades

Tras más de una década de dificultades, el museo dedicado a Rocío Jurado está a punto de convertirse en realidad. Según ha confirmado Rocío Carrasco, el próximo 1 de julio se abrirán las puertas de esta exposición en la que se podrán ver, entre otras pertenencias, unos 400 trajes de la artista. "Después de todos los problemas de gestión administrativa que ha habido, porque no ha habido otro tipo de problemas, ya está todo solucionado. Ahí la única que tenía que ver era yo y el Ayuntamiento de Chipiona, y hemos decidido que el día 1 de julio se abre el museo", ha asegurado la hija de 'La más grande' en Sálvame. La noticia ha sido recibida con gran alegría y Rocío Carrasco tiene pensado "hacer una inauguración como Dios manda, la que se merece, ni más ni menos".

La hija de Rocío Jurado ha mantenido una reunión con Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona; Leonor Hidalgo, secretaria y asesora jurídica del ayuntamiento, y Francisco Javier Query, concejal de Turismo. "Estoy contenta. Después de mucho trasiego, mucho trabajo y muchos inconvenientes que han surgido en estos 11 años, al final ha llegado Luis Mario y ha hecho todo lo posible para que esto se realice", ha explicado. Además, ha detallado que el alcalde del municipio gaditano era "muy amigo" de la cantante y Pedro Carrasco, y que en una anterior legislatura, en 1994 concretamente, levantó una escultura de Rocío Jurado en Chipiona, que fue inaugurada por la propia artista.

Rocío Carrasco no ha querido desvelar la lista de invitados a la inauguración del legado de su madre. "Mi familia es la que yo decida", ha respondido con rotundidad, sin entrar a confirmar o desmentir si los hermanos de Rocío Jurado, Gloria y Amador Mohedano, estarán presentes.

A principios de 2020, Rocío Carrasco aclaraba que nunca se había opuesto a que se llevara a cabo el museo. "Se han dicho muchas barbaridades que me han hecho sentir como Cruella de Vil, pero siempre he remado a favor del museo y he estado en permanente contacto y colaboración con las corporaciones pertinentes para solucionar los problemas legales e institucionales que han ido surgiendo", manifestó durante la presentación del musical que produce en memoria de Rocío Jurado. "Tras solventar todo, hemos firmado el convenio, que se ha aprobado por mayoría en un pleno, y ya podemos trabajar. Todavía no hay fecha para la apertura, pero era lo que todos queríamos y estamos todos contentísimos", aseguró. Dos años después de estas declaraciones, la hija de Rocío Jurado por fin ha logrado abrir el museo dedicado a su madre.