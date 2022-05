Rocío Carrasco reaparece para homenajear a su madre tras las últimas polémicas

Las últimas semanas no han sido fáciles para Rocío Carrasco. Ha tenido que enfrentarse a Marta Riesco y a las declaraciones de Olga Moreno sobre su separación de Antonio David Flores. Pese a ello, ayer reapareció en el Cartuja Center CITE de Sevilla con la mejor de sus sonrisas para homenajear a su madre con un concierto. Igual que el pasado 8 de marzo en Madrid, Rocío se subió al escenario para presentar este proyecto tan especial. "Para mí es una noche muy emotiva. Para mí venir a Sevilla supone venir a su casa. Me trae muchos recuerdos. No quiero empezar a llorar ya porque sino no voy a parar", dijo muy emocionada. "Sé que ella estaría orgullosa. Yo os vuelvo a dar las gracias de corazón. Espero que disfrutéis. Son 16 artistas como la copa de un pino que cada una de ellas ha puesto su timbre y su sello en una canción de mi madre. Lo han hecho con todo el respeto y todo el amor del mundo. Y lo han hecho por vosotros", añadió.

El espectáculo comenzó con Robin Torres interpretando a su estilo a Todo se derrumbó dentro de mí. Después llegó el turno de Rosa López cantando Como una ola; Anabel Dueñas con Déjala correr; Marta Sánchez con Como yo te amo; Pasión Vega con Señora o Lorena Gómez con Mi amante amigo. Tras el concierto, Rocío aseguró a la prensa que había sido "muy emocionante" y que el público había disfrutado "muchísimo". Ajena a cualquier polémica familiar, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco dijo que no había echado de menos a nadie en el homenaje. Tan solo a su madre. "Solo la he echado en falta a ella, pero también estaba", apuntó.

Rocío Carrasco, de 44 años, eligió para la ocasión un mono muy colorido y un maquillaje muy vistoso. Además, lució dos joyas muy significativas de su madre, el anillo que Rocío Jurado siempre llevaba puesto y una pulsera con tres brillantes. "Este anillo tuve que quitárselo cuando se la llevaron y yo me lo coloqué aquí, y aquí se ha quedado y aquí se quedará", explicó tras la repercusión mediática de su documental. "Y esta pulsera, que tiene tres brillantitos, se la regaló mi padre a mi madre cuando yo nací. Los tres brillantes éramos nosotros: mi padre, mi madre y yo. También se la tuve que quitar cuando se la llevaron y desde entonces no me la he quitado".

El otro accesorio que llevaba era la pulsera de cuero que le regaló la madre de Fidel Albiac y que para ella tiene un gran valor sentimenal. Tanto es así que no se la quitó para su boda. "Todo el mundo me decía que me la quitara y no quise porque fue el primer regalo de la madre de Fidel y tiene para mí más valor que cualquier otra cosa que llevara puesta", dijo en ¡HOLA!.

El público se volcó con la iniciativa de Rocío Carrasco. "Quiero daros las gracias, sé que no habéis venido solo de Sevilla, habéis venido de Chipiona, Barcelona, Madrid... de un montón de sitios", pronunció al borde de las lágrimas. Tambio dio las gracias a todas las personas que habían convertido este sueño de concierto en realidad. "Gracias por encargarnos este concierto y darnos la oportunidad de ofrecer un poquito de ella, de Rocío Jurado". Cabe recordar que hace 30 años 'La más grande' actuó en la Expo92, en el auditorio que ahora lleva su nombre, y los seguidores de la artista pudieron hacerse fotos con los trajes que la cantante lució en aquella gala.

El momento fan de Rocío Carrasco con Marta Sánchez

Rocío Carrasco adora a todas las mujeres que interpretan los temas de su madre, sin embargo, anoche confesó su pasión por Marta Sánchez. "Quiero agradecer a todas las artistas que han participado esta noche, pero he de reconocer que estoy ante una de mis ídolos", señaló tras la actuación de la cantante madrileña. Marta Sánchez, que estaba espectacular con un vestido rojo y guantes a juego, se emocionó con sus palabras. "Tuve la gran suerte de pasar maravillosos ratos con tu madre. Todos los españoles la vamos a querer siempre. Por favor, queredla más todavía", pidió al público. Tal y como informa ABC, después de este intercambio de 'piropos', Marta Sánchez interpretó unas estrofas de Señora por petición de Rocío Carrasco.