La hija de Marta Sánchez posa por primera vez en la alfombra roja tras cumplir la mayoría de edad

La premiere del musical de DJ Nano congregó a un buen número de rostros conocidos. The Rhythm of the Night, el primer espectáculo teatral de música electrónica, dio el pistoletazo de salida en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Entre los asistentes destacó la presencia de Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto, Laura M. Flores, que coincidió con su hermana, Anita Matamoros, que acudió al estreno junto a su madre, Makoke, o Jesús Cabanas, ex marido de Marta Sánchez, que acudió al show con Paula, la hija de ambos.

VER GALERÍA

Paula Cabanas Sánchez, de 18 años, posó muy sonriente por primera vez sobre la alfombra roja junto a su padre a las puertas del espectáculo. La joven, que ha dejado de ser una niña para convertirse en una mujer que guarda un gran parecido con sus padres, acudió vestida con un crop top de mangas abullonadas y estampado floral en color azul y unos pantalones de talle alto blancos a juego con sus botas de estilo cowboy.

Paula asistía feliz a este musical tan popular entre el público de su edad. La obra está amenizada con algunas de las canciones más emblemáticas de los 90, cuyo repertorio ha sido seleccionado por DJ Nano, un artista reconocido internacionalmente que llevan más de 25 años cosechando éxitos y que ha colaborado recientemente con Marta Sánchez en su nueva canción, The moment of your life.

El pasado 1 de agosto cumplió 18 años y posaba en exclusiva para la revista ¡HOLA! junto a su madre, Marta Sánchez, que explicaba cómo era la personalidad de su hija y qué aficiones compartían las dos. "Paula sigue siendo una niña responsable...Tiene matices de mi carácter, de su manera de ser y actuar que me recuerdan a mí, pero también tiene mucho de su padre", señalaba en las páginas de nuestra revista. La pareja dio la bienvenida al mundo a su hija pocos después de celebrar su primer aniversario de boda. De momento es pronto para saber a lo que querrá dedicarse cuando acabe sus estudios, pero se ha adentrado en el mundo laboral de la mano de su madre, que la incluyó en el equipo de su gira de conciertos como ayudante de producción.

VER GALERÍA

Precisamente su madre, Marta Sánchez, viajaba a Sevilla para participar en el concierto homenaje a Rocío Jurado en la Cartuja Center de la capital hispalense. La intérprete de Soy yo fue unas de las mujeres que se rindió al legado de La más grande y entonó algunas de sus canciones, como el clásico Como yo te amo. La cantante de Desesperada, vestida con un impresionante vestido rojo de Carla Ruiz a juego con unos guantes de cuero rojos, quiso dedicarle unas palabras a la hija de la fallecida intérprete, Rocío Carrasco. "Tuve la gran suerte de pasar maravillosos ratos con tu madre. Todos los españoles la vamos a querer siempre. Por favor, queredla más todavía", se dirigía al público que coreó cada una de las canciones dedicadas a la indolvidable Rocío Jurado.

Marta Sánchez se encuentra en un momento inmejorable no solo a nivel profesional, sino también sentimental. La artista está a punto de cumplir cuatro años de relación con su pareja, el empresario canario Federico León, y está más feliz que nunca. "Creo que tengo a mi lado a un hombre maravilloso. Espero que dure toda la vida", se sinceraba en ¡HOLA!