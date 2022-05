Rocío Carrasco y Marta Riesco: cronología de su enfrentamiento televisivo

Lo que comenzó siendo una sorprendente y llamativa revelación con Marta Riesco y Rocío Carrasco como protagonistas ha terminado en una agria historia desgranada en varios capítulos a lo largo de la semana. El pasado viernes la reportera de Telecinco aseguró en Ya son las ocho que había hablado por teléfono con la hija de Rocío Jurado. "Cuando yo estoy mal con Antonio David recibí la llamada del director de una revista y me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y la persona con la que está es Rocío Carrasco", dijo ante el asombro de todos sus compañeros. "Ella tiene una conversación conmigo donde me dice básicamente que quiere que nos conozcamos, que tiene un proyecto laboal que me va a interesar", añadió. Después de esa llamada, que según Marta se produjo con el altavoz del móvil activado, "el director de esta revista me pide disculpas por si me he sentido incómoda y me manda un cartel del concierto en homenaje a Rocío Jurado en Sevilla", aseguró la periodista.

Esta afirmación de Marta provocó un gran revuelo mediático. El director de la revista confirmó que él sí había hablado por teléfono con la reportera, pero negó rotundamente que Rocío Carrasco se hubiera sumado a la conversación. Pese a todo, la periodista seguía adelante con su versión. "¿Cómo puedo saber yo que está Rocío Carrasco si no hablo con ella?", decía ante las dudas.

El lunes Marta puso rumbo a Sevilla para cubrir la Feria de Abril como reportera de El programa de Ana Rosa, pero su trabajo se vio eclipsado por la repercusión de sus declaraciones, que seguían siendo cuestionadas. "No soy una mala persona, nunca me inventaría esta información bajo ningún concepto", aseguró entre lágrimas en una conexión en directo. "Me parece vergonzoso, lamentable y horrible el escarnio público que estoy sufriendo. Me están intentando dejar de loca y ridiculizar. De mí no se ríe nadie, Marta Riesco no miente", señaló.

Al día siguiente, Rocío Carrasco reapareció en Sálvame para recrear lo sucedido el pasado 21 de abril mientras comía con Fidel Albiac y la persona que sí habló por teléfono con Marta Riesco. La hija de Rocío Jurado se trasladó hasta el resturante donde se produjeron los hechos y mostró las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del local. En ellas se observa a Rocío disfrutando de una comida con su marido y el director de una revista y cómo este último se levanta de la mesa y se marcha a otra zona del bar para atender la llamada de Marta. Tras la emisión de estas imágenes, Rocío dijo con total seguridad: "Visto lo que hemos visto, puedo decir y digo con la boca muy grande que yo nunca he llamado a Marta Riesco, que nunca he hablado directa ni indirectamente con ella. Nunca le he ofertado a Marta Riesco un trabajo".

La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco decidió tomar cartas en el asunto al ver la dimensión que estaba tomando lo ocurrido. "Lo que no te puedes inventar de ni ninguna de las maneras es que tú has hablado conmigo, usar esa mentira para volver a ejercer violencia sobre mí", denunció. Rocío se refería así al comentario que hizo Marta sobre que "no era capaz de llamar a sus hijos", pero a ella sí. "Eres mala persona, lo he dicho antes y lo digo ahora, la que ha llorado he sido yo, escuchándote nombrar a mis hijos y escuchándote cuestionarme como víctima de violencia de género, sí eres mala y eres mentirosa, mucho", afirmó.

El siguiente paso de Marta, según ha comunicado ella misma, ha sido solicitar judicialmente las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante. "He pedido las grabaciones de las camaras de seguridad del restaurante de ese día y de esa franja horaria al completo. Y no me las dan ni me las quieren enseñar. Tendrá que hacerlo judicialmente". Además asegura tener un as bajo la manga, unas supuestas pruebas que una semana después todavía no ha mostrado.

