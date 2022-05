Rocío Carrasco, al borde de las lágrimas: 'Lo fastidiado es que Rocío Flores ya se ha encontrado a Olga Moreno'

Rocío Carrasco se emocionó al pensar en Rocío Flores y la relación que mantiene con Olga Moreno. Con los ojos vidriosos, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco lamentó que la sevillana se cruzara hace más de dos décadas en el camino de su hija. "Rocío Flores, por desgracia, ya se ha encontrado a Olga Moreno, eso es lo más fastidiado", dijo al borde de las lágrimas durante su intervención en Sálvame. "Porque a lo mejor si no se la hubiese encontrado y se hubiese encontrado a otro tipo de persona a lo mejor las cosas también hubiesen ido por otro derrotero", reflexionó. Sin embargo, "ha tenido la desgracia de que ya se la ha encontrado". "No creo que tenga la mala suerte de que se encuentre dos iguales en su vida", finalizó.

Mientras Rocío Carrasco hacía estas declaraciones, Rocío Flores paseaba con sus hermanos, David y Lola, por Málaga. La joven no se ha pronunciado al respecto, algo que sí hizo la semana pasada tras la entrevista de Olga Moreno sobre su separación de Antonio David Flores. La colaboradora de El programa de Ana Rosa confesó que se sentía muy decepcionada con la sevillana porque no le había comentado que iba a conceder una exclusiva. "Solo yo he mirado por el beneficio de mi familia, aquí cada uno ha mirado por el suyo propio", manifestó muy nerviosa.

En esa entrevista Olga hablaba de su ruptura matrimonial. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra", declaró en referencia a la relación que mantiene el ex guardia civil con Marta Riesco. "Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado", sentenció. A pesar de todo, la sevillana sigue pensando que Antonio David es "un pedazo de padre y una buena persona".

Rocío Carrasco aseguró a principios de año que "si pudiera reescribir mi historia, mis hijos estarían ahora conmigo, lo que pasa que ya, desgraciadamente, no puedo". Además, tomo una decisión: dejar a su hija al margen de todo lo que estaba ocurriendo. Pero para Rocío Flores esas palabras llegaban tarde. "Me hubiese gustado, de corazón, que me hubiera dejado a un lado desde el minuto uno que se planteó hacer su documental", dijo entre lágrimas.

