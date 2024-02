El atrevido look con transparencias de Rocío Carrasco Acaparó todos los flashes en el estreno de la nueva temporada de la serie 'Machos Alfa'

El estreno de la segunda temporada de Machos Alfa (Netflix) reunió en Madrid a numerosos rostros conocidos. La gran cita tuvo lugar en el Florida Park Retiro, donde vimos desfilar a los principales protagonistas y también a muchos invitados que son fans de la serie, como es el caso de Rocío Carrasco. La concursante de Bake off: famosos al horno acaparó todos los flashes a su llegada a la alfombra roja y posó con un look que no dejó indiferente a nadie.

Para disfrutar de esta noche de estreno, la hija de la recordada Rocío Jurado mostró su imagen más atrevida y cañera luciendo un top transparente con bordados florales. Lo combinó con unos pantalones negros y botas, además de una llamativa chaqueta con distintos colores y estampados. Se trata del modelo 'Biker Love', de la firma Koker, una chaqueta de polipiel armada, con diferentes dibujos efecto pintura, serigrafiadas palabras y dibujos en las mangas, que tiene un precio de 199,99 euros.

Gracias a sus originales creaciones, Koker se ha convertido en una marca de moda de referencia entre los rostros más populares de la televisión, como es el caso de Alba Carrillo o Lydia Lozano, que han lucido sus prendas varias veces. Además, también han confiado en ella estrellas de la música como Lorena Gómez y Rosa López, o la periodista Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro.

Rocío Carrasco ha demostrado en muchas ocasiones que quien no arriesga no gana. De hecho, solo hay que recordar lo que sucedió hace ya dos años, cuando apareció en el plató de Montealto: Regreso a la casa con un corte pixie que causó un enorme revuelo. "Ella quería mostrar a esa nueva mujer empoderada que lucha día a día, que es tal como se siente a día de hoy, y acepté el reto de plasmarlo con esa nueva imagen", nos contó su estilista Ángeles Cáceres, que trabaja como directora del salón de Gabriel Llano.

Ahora, Rocío lleva el pelo más largo. La concursante de Bake off: famosos al horno luce un corte midi ligeramente desfilado y en un tono cobrizo que está de plena tendencia. En cuanto al peinado, le gusta llevar la melena siempre con la raya a un lado y con ondas marcadas para darle texturz y mucho más volumen. Rocío completó su look con un maquillaje que resaltaba sus ojos en negro y un labial natural, además de unas gafas bastante grandes de color burdeos.