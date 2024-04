Rocío Carrasco anuncia que se casará por la Iglesia con Fidel Albiac

Rocío Carrasco ha anunciado que se casará este año por la Iglesia con Fidel Albiac, según publica la revista Lecturas en exclusiva. La hija de Rocío Jurado, que ha vuelto a la televisión como concursante del talent culinario de TVE1, Bake Off famosos al horno, ha afirmado que quiere compartir con sus seres queridos una gran fiesta: "Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia". La pareja ya celebró su boda civil en septiembre de 2017 en una finca en Toledo a lo que no faltaron sus amigos y familiares más cercanos.

Su boda civil en 2016

El 7 de septiembre de 2016, Rocío Carrasco y Fidel Albiac contrajeron matrimonio civil en la exclusiva finca toledana de Valdepalacios. Después de dieciséis años juntos, y tras muchas especulaciones sobre si se darían o no el "sí, quiero", la pareja decidió sellar su amor ante sus seres queridos, entre los que estaban las Campos o Paulina Rubio, además de la familia "no televisiva", vecinos y otros amigos. Rocío explicó hace tiempo que a pesar de que no estaba en un buen momento anímicamente, decidieron que se lo "merecían", y que era un sueño para ellos cumplir una de las últimas voluntades de su madre, Rocío Jurado, a la que sintió a su lado, ya que Miguel Poveda interpretó en el camino de la novia hacia el altar Vibro, una de las canciones de 'la más grande'.

25 años de amor

Cuando Rocío conoció a Fidel, hace ya un cuarto de siglo, "llegó la luz, llegó la ilusión, llegó el amor, llegó el apoyo, la comprensión... Llegaron muchísimas cosas buenas, lo que pasa que han puesto muchas trabas", en palabraas de la hija de la Jurado. En este sentido, Rocío Carrasco reconoce lo mal que lo ha pasado Fidel, quien siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano. "En esta historia no he sufrido yo sola, yo fui la que se casó y tuvo dos niños, él no, y él ha sufrido muchísimo", reconoce. "Pese a eso nunca se ha conseguido lo que se quería. Ese amor, apoyo y luz sigue y va a seguir ahí", ha contado con firmeza.

La serie de Pedro Carrasco y Rocío Jurado

Además, la pareja ha adelantado en Lecturas que preparan una serie sobre Pedro Carrasco y Rocío Jurado: "Vamos a contar la verdad, la realidad de sus vidas. Vais a descubrir muchas cosas, ellos no las contaron". Un proyecto profesional que se solpará con los preparativos para este enlace religioso, que llena de ilusión a la pareja y que no tiene ningún obstáculo ya que Rocío Carrasco no está divorciada del padre de sus hijos, Antonio David Flores, sino que su boda fue anulada eclesiásticamente.