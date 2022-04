Marta Riesco, entre lágrimas, rompe con Antonio David Flores tras darle plantón

Marta Riesco ha tomado una de las decisiones más difíciles de toda su vida. La reportera de El programa de Ana Rosa ha decidido romper con Antonio David en el día que iba a celebrar su cumpleaños, evento al que finalmente el exguardia civil no va a acudir. "Invitado está, pero lamentablemente no va a venir. Me duele mucho y estoy muy triste la verdad", ha comenzado diciendo la periodista sobre la aparición de su pareja en la fiesta que celebra este viernes 8 de abril. La colaboradora ha explicado que cada persona tiene sus prioridades en la vida y entre lágrimas ha contado que estaba muy afectada porque había cambiado el día de la fiesta para que su chico pudiera ir, aunque finalmente no lo hará. "La gente no sabe muchas cosas. Es la primera vez que me emociono. Solo espero estar a la altura del programa, porque está siendo muy duro y no puedo continuar mi relación después de esto. Llevo batallando mucho por lo nuestro y no me merecía sinceramente lo de hoy", ha relatado Marta quitándose las lágrimas de la cara.

"A veces en la vida no se puede luchar contra todo, pero he aguantado mucho, las críticas... todo. Siento estar haciendo esto a mi familia en el día de mi cumpleaños. Agradecí mucho el ramo de flores que me envió el martes, que es cuando lo iba a celebrar, pero hoy tampoco. Demasiados peros y por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más", ha explicado Marta Riesco sobre su ruptura con el padre de Rocío Flores. Marta ha asegurado que tenía la esperanza de que lo que le estaba diciendo Antonio David era una broma, pero al ver que de verdad se tenía que quedar en Málaga le ha hecho reflexionar. "Está donde cree que debe estar y parece que no debe estar aquí", ha continuado diciendo Riesco muy emocionada.

Marta no duda de que el exmarido de Rocío Flores esté enamorado de ella pero ha contado que está harta de tirar de un carro ella sola. "Este ha sido el mayor feo que me podía hacer porque lo habíamos planeado los dos. Estábamos de acuerdo los dos como siempre, pero la culpa es solo es suya. Así lo ha considerado y respeto a su familia, pero no ha estado ninguno de los días. Siento que quizá no me ha dado mi lugar, pero no por él y la situación se ha vuelto insoportable", ha revelado la periodista.

