Marta Riesco estrena su canción en 'El programa de Ana Rosa' y esto es lo que opinan sus compañeros

Marta Riesco, que el pasado 5 de abril celebró con sus compañeros de Mediaset su 35 cumpleaños, continúa sumando buenos momentos a su carrera profesional. Tras estrenar el remix de su canción No tengas miedo en varias plataformas musicales, la reportera ha podido presentar su tema en El programa de Ana Rosa, el formato en el que lleva trabajando varios años. Muy feliz y risueña, la periodista ha interpretado su single en el plató del espacio de las mañanas de Telecinco y después de su actuación ha respondido a todas las dudas de los colaboradores sobre su futuro profesional como artista. "Afronto esta nueva etapa de mi vida con humor y estaré todo lo que decida la cadena, yo quiero pasármelo bien y que la gente se lo pase bien, estoy dispuesta a todo", ha dicho la periodista, que se ha enfadado con Cristina Tárrega cuando le ha preguntado sobre si va a dar clases de canto o no.

"Independientemente de que la vida te haya dado este golpe de suerte y que intereses a la cadena, como tú dices, también te lo tendrás que tomar en serio y dar unas clases de canto, ¡digo yo!", ha dicho Cristina a Riesco. Ambas se han enzarzado en varios reproches sobre quién debería haber ido o no a una academia para aprender a cantar hasta que la expresentadora de Territorio Comanche le ha pedido a su compañera que no se pusiera a la defensiva. "Te estoy respondiendo al mismo nivel que tú", ha continuado diciendo Marta en su disputa con Tárrega, quien le ha dejado claro que "cuando se da una oportunidad de este tipo, que no suele pasar y hay gente que lleva toda la vida intentándolo, pues además se puede aprovechar, currártelo, dar clases de baile y de canto para poder sorprender a todo el mundo".

Pero la periodista además ha querido zanjar el tema sobre ser artista o no relatando que no es que de repente se haya levantado una mañana con la intención de sacar una canción, sino que sus compañeros de la productora han sido quienes han decidido relanzar el single y hacer un remix. Eso sí, cumpliendo uno de sus sueños antes de embarcarse en el mundo del periodismo. Tras el pequeño enfrentamiento, Marta ha recibido del resto de los colaboradores buenas palabras sobre su tema, ya que han asegurado que "es muy pegadizo", que puede llegar a su "un hit del verano" y que es "muy divertido para fiestas y discotecas". "Te deseo mucha suerte", ha dicho Joaquín Prat.

Además, la reportera ha confesado que está teniendo tanto éxito su canción, que desde Mediaset ya preparan un nuevo tema: "Están muy contentos, pensamos en sacar un segundo single", ha comentado a sus compañeros de plató, añadiendo que le han escrito de varios sitios para ir a interpretar el tema. Sobre a las descargas de No tengas miedo, Marta ha expresado que "van bien", motivo por el que ya se ha puesto manos a la obra para sacar su siguiente canción, que ha escrito ella misma y que producirá junto a un amigo.

