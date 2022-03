Rocío Carrasco se rodea de estrellas para homenajear a su madre en un concierto lleno de emoción

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Rocío Carrasco ha organizado un impresionante y multitudinario concierto en honor a su madre, Rocío Jurado, en el WiZink Center de Madrid con varias de las artistas más destacadas del panorama de nuestro país. Han cantado Rigoberta Bandini, Ana Guerra, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Edurne, Tanxugueiras, Mayte Martín o Sole Giménez para recaudar fondos destiandos a la Fundación Ana Bella, encargada de ayudar a mujeres a superar sus situaciones de maltrato y a sobreponerse tras huir de la violencia de género. Además, han estado presentes algunas amigas y compañeras de la colaboradora televisiva, a la que hemos visto luciendo un favorecedor look bicolor con su nuevo corte de pelo.

"Estoy muy nerviosa porque es mucha responsabilidad, es mucha gente, mucho público, muchos artistas... es el día que es... es ella", ha admitido Rocío Carrasco antes de que comenzara el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado. Además, ha asegurado que su madre hubiera disfrutado mucho del evento, en el que cada una de las artistas ha interpretado versiones de las canciones de la mítica artista, cuyas declaraciones contra el machismo aún resuenan.

"Para ella era lo más natural, no concebía pensar de otra forma", ha asegurado Rocío Carrasco al recordar las reivindicaciones feministas de su madre en los años 70. "Dijesen lo que dijesen, ella tiraba para delante y hacía lo que creía que tenía que hacer", ha insistido durante una conexión con Sonsoles Ónega en Ya son las ocho cuando aún estaban entrando los invitados en el recinto. Entre los presentes han estado Isabel Jiménez y Mercedes Milá, que han sido las presentadoras del evento, y también algunas amigas de la hija de la cantante, como Terelu Campos, Carlota Corredera o Itziar Castro. En el backstage, haciendo entrevistas a las artistas estaba también Yolanda Ramos, gran amiga de Rocío Carrasco.

Con la presencia de tantos amigos y ante tantos seguidores, Rocío se ha subido al escenario para reivindicar los derechos de las mujeres en esta fecha tan señalada en el calendario. "Ella alzó su voz y no se enarboló en ninguna bandera, solo su voz y su actitud", ha compartido con el público. "Ella me enseñó esa lucha por la igualdad. Y ella me crió, me crió una mujer maravillosa, que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie", ha dicho ante los vítores de los presentes. Además, ha admitido que echa "mucho de menos" a su madre, que falleció el 1 de junio de 2006. "Este año me han pasado cosas que me hubiese gustado compartir contigo", ha insistido, con la voz entrecortada por la emoción y animada por los aplausos.

Todas las artistas que han cantado las canciones de Rocío Jurado han compartido qué significa su imagen para las mujeres que se dedican a la música: Edurne ha asegurado que era todo "un referente". "La época que ella vivió no es la de ahora, [...] me parece fascinante que ella fuera un poco pionera, aunque hay muchas antes, aquí en España marcó también muchísimo como feminista", ha añadido la intérprete de Tal vez. También Ana Guerra, que ha destacado lo mucho que admiraba a la fallecida cantante: "Es ese icono de mujer que nos abre paso a las demás mujeres que queremos seguir pisando con fuerza un escenario y mandar mensajes con nuestras canciones". Una sensación similar a la que ha expresado Pastora Soler: "Es el espejo donde siempre me he mirado, precursora en muchas cosas, musicalmente y como mujer". "Era mi ídolo desde que era muy pequeñita, siempre he cantado canciones de ella y he aprendido con ella, incluso", ha dicho por su parte Lorena Gómez.

Mercedes Milá ha dado las gracias precisamente a Rocío Carrasco por hacerle ver lo que no había apreciado cuando escuchaba a Rocío Jurado hace años. "Me ha hecho darme cuenta de algunas de las canciones con algunos contenidos que su madre cantaba sabiendo muy bien a quién se dirigía", ha asegurado la presentadora, que también ha recordado cómo eran las entrevistas con la cantante. "Era una persona con un gran sentido del humor, se tomaba todo a cachondeo, era muy valiente. Yo recuerdo que entraba al toro sin lugar a dudas y se reía de ella misma. Yo le tenía mucho cariño", ha explicado.

Un concierto en el que no falta el amor

"El proceso no ha sido complicado, ya que contamos con artistas de talla personal y profesional grandiosas, que no han dudado en unirse a nosotros en esta causa tan necesaria, al igual que nuestro director musical, Víctor Elías", explicaba recientemente Rocío Carrasco. El artista, que mantiene una relación con Ana Guerra, ha supervisado las actuaciones y ha estado trabajando con las cantantes entre las que está su pareja. "Yo soy muy antigua, yo soy una viejoven y escuchaba esta música. Y me hace feliz cantar este tipo de canciones. Además de ser un acto precioso donde tenemos que reivindicar la igualdad lo voy a disfrutar muchísimo", ha afirmado la exconcursante de Operación Triunfo en declaraciones a Europa Press.

