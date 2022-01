Así es la pulsera de Rocío Jurado que ha vuelto a enfrentar a Rocío Carrasco con su familia

El homenaje de Rocío Carrasco a su madre sigue en el centro de la polémica. Las joyas que mostró en el programa han provocado un nuevo cisma familiar. Rocío apareció ante las cámaras con una sortija y una pulsera que, según contó, no se quita desde la muerte de Rocío Jurado. "Este anillo lleva aquí 15 años", comenzó diciendo. "Ella lo llevaba siempre puesto y yo tuve que quitárselo cuando se la llevaron y me lo coloqué aquí. Y ahí se ha quedado y ahí se va a quedar", añadió. Además, explicó el gran significado que para ella tenía la pulsera de la artista. "Esta pulsera, que tiene tres brillantitos, se la regaló mi padre cuando yo nací. Los tres brillantitos éramos mi madre, mi padre y yo, y siempre la llevaba también puesta, se la quité cuando se la llevaron, me la coloqué, y de ahí no se ha movido".

- Rocío Flores, entre lágrimas tras el programa en el que se homenajeó a su abuela

VER GALERÍA

Estas palabras emocionaron a los colaboradores del programa, sin embargo, Rosa Benito ha desmontado la historia de su sobrina, asegurando que el origen de la famosa pulsera no es el que cuenta Rocío Carrasco. "Ella era muy pequeña cuando pasó lo de esa pulsera. Esa pulsera era de Mili, una joyera que teníamos. Yo tengo también esa pulsera, nos la hizo, y también tengo un anillo. Mili era una persona maravillosa. Y esa pulsera, en Alcalá de Henares, en una gala que hizo Rocío Jurado, donde mi hija Rosario, con solo cuatro o cinco años, subió a cantar con ella, Rocío le cantó Señora a Mili y entonces ella se quitó la pulsera y se la tiró al escenario. Y desde entonces le dio mucha suerte y nunca se ha quitado esa pulsera", contó muy emocionada. "Esa pulsera era de Mili y esa pulsera la tenía Lolita... todo el mundo. No se la regaló Pedro, se la regaló Mili, se la tiró al escenario. Estaba yo ahí", insistió la colaboradora en Ya son las ocho.

VER GALERÍA

Tomás García, modisto y amigo de Rocío Jurado, ha corroborado la versión de Rosa Benito, ya que fue testigo directo de la noche en la que la cantante recibió esa pulsera. “En un concierto le cantó en directo la canción de Señora a Milagros Jiménez, su joyera de confianza, que se emocionó mucho y acabó lanzándole la pulsera al escenario. Esa pulsera no se la regaló Pedro Carrasco”, aseguró.

VER GALERÍA

Rosario Mohedano, por su parte, también se ha pronunciado en esta historia, mostrando a todos sus seguidores que ella también tiene una pulsera como la que ahora luce su prima Rocío, una joya que Rocío Jurado, tal y como se ve en las imágenes que acompañan a esta noticia, ha llevado en los momentos más importantes de su vida, como la Primera Comunión de su hija Rocío; su boda con José Ortega Cano o en algunos de los posados más icónicos de su carrera, como este en el que aparece disfrutando de un baño en la piscina.

VER GALERÍA

La única que apoya la versión de Rocío Carrasco es su hija, Rocío Flores. Sobre la pulsera, dijo en El programa de Ana Rosa que "siempre se la he visto y ella me contó su verdad, que se la había regalado mi abuelo a mi abuela por el nacimiento de mi madre. El anillo no se lo había visto nunca", afirmó.

Haz click para ver el documental de Rocío Jurado, que recuerda sus mejores años a través de las portadas de ¡HOLA! en la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.