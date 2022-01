Rocío Flores, entre lágrimas tras el programa en el que se homenajeó a su abuela

No se había escuchado todavía a Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, después del programa homenaje que se emitió dedicado a la intérprete y en el que participó Rocío Carrasco. El último viaje de Rocío recogió el traslado de los contenedores que guardan los objetos de la más grande al lugar en el que se grabará la nueva docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, y se recordaron algunas anécdotas de la cantante. Su nieta Rocío Flores no ha podido evitar que sus emociones se intensificaran al hablar de su abuela. “Todo homenaje que se haga a mi abuela me sabe bien y me sabe a poco, ojalá que se rindieran homenajes todos los días” aseguró sobre el citado espacio en el programa de Ana Rosa.

Describiéndola como “una de las artistas más grandes de todos los tiempos”, Rocío contó que buena parte de su infancia la pasó en la casa de la Moraleja, cuyos muebles y recuerdos están en esos contenedores. Ha sido entonces, cuando se agolparon en su memoria tantos instantes, hasta el punto de que ha roto a llorar. “Lo que me importa es la figura de mi abuela, verla a ella me recuerda a mi infancia. Pienso que no la voy a volver a tener conmigo y por eso estoy así” contó con la voz entrecortada por la emoción. “Daría todo lo que tengo para volver a estar con ella” señaló. Rocío contó que había sido una semana muy intensa, que “se le había removido todo” pues además había sido el cumpleaños de su hermano.

La hija de Rocío Carrasco comentó que no fue invitada al programa homenaje y que, aunque lo hubiera sido, no habría acudido. Rocío comentó que los únicos objetos que ella conservaba de su abuela eran un pañuelo (el que le regaló el Maestro Joao) y un rosario, que le dio su madre. En la casa de la Moraleja quedaron muchos juguetes y cosas que estaban en la que fue una de sus habitaciones de la infancia. “Por tener el recuerdo intentaría recuperar esas cosas. Si le apetece dárnoslas, está bien” comentó sobre su madre. Reiteró Rocío algo que ha dicho ya en muchas ocasiones, que su hermano y ella están ahí para cuando su madre quiera acercarse a ellos. “Sus hijos están aquí, cuando quiera” concluyó.

En el programa homenaje a Rocío Jurado sonaron algunas de sus canciones más emblemáticas y su hija abrió uno de los contenedores en los que se guardaban algunos de los vestidos que llevaba la artista en sus actuaciones. “Hubo muchos trajes que cuando me llevé para el museo dejé apartados porque no sabía si me los iba a quedar para mí", comentó emocionada Rocío. "Esta bata de cola, que es impresionante, me queda un pelín grande pero me la voy a arreglar", añadió con entusiasmp.

