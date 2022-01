Rocío Carrasco, a un día de mostrar los enseres más personales de su madre: 'Estoy nerviosa, ilusionada y ansiosa'

Rocío Carrasco continúa promocionando El último viaje de Rocío, el homenaje a Rocío Jurado que se emite este martes, 14 de diciembre, en Sálvame, Telecinco. Tras su intervención telefónica en Viva la vida, la hija de la cantante ha entrado en directo en El programa de Ana Rosa para ofrecer nuevos detalles sobre este documental en el que veremos imágenes inéditas de la herencia secreta de la artista de Chipiona. Tras la muerte de su madre, Rocío atesoró las pertenencias de la cantante en 18 contenedores, almacenados en unas instalaciones a las afueras de Madrid, y no ha sido hasta ahora cuando se ha sentido con fuerzas para ordenar todos esos recuerdos familiares. "Estoy nerviosa, ilusionada y ansiosa. Tengo un cúmulo de emociones", ha comenzado diciendo a Patricia Pardo.

VER GALERÍA

Rocío espera encontrarse mañana con "alguna sorpresa", ya que hubo un periodo de tiempo en el que no vivió junto a su madre. "Supongo que habrá cosas de las que yo no tenga conocimiento o no me acuerde, y esa también es mi ilusión, a ver qué tesoro me puedo encontrar que me acerque todavía más a ella", ha explicado con mucha emoción. "Dentro de esa casa está la vida de mi madre y la mía", ha puntualizado, recordando que su padre, Pedro Carrasco, también formó parte de ese hogar. "Yo en esa casa he pasado los años más felices de mi vida, que era cuando estaba mi padre con nosotras, y cuando estaba mi abuelo, cuando yo era más pequeña", ha añadido.

VER GALERÍA

En su conversación con Patricia Pardo, Rocío ha confesado que su madre "era un misterio" y mañana puede ser un dia lleno de sorpresas. "Estoy segura de que habrá cosas que yo no recuerde, ya que yo hice esa mudanza en unas circunstancias emocionales bastante complicadas, muy duras... Vas guardando todas las cosas, pero no vas prestando atención a todo".

Rocío ha evitado pronunciarse sobre la posible presencia de su hermana Gloria en el homenaje televisivo a Rocío Jurado. "Lo vuelvo a repetir, esto es un día de homenaje, el resto ya se verá, ya se harán las cosas como se tengan que hacer. Yo no soy quien para decidir quién participa y quién no, yo soy una mera convidada, todo aquel que quiera aportar de una manera o de otra supongo que será bienvenido, solo te puedo decir eso, para el resto ya habrá tiempo".

Según ha revelado Rocío, lo único que cambiaría de su pasado es que su madre "no se hubiera ido" y prefiere no empañar este homenaje con conflictos familiares. "Ya habrá tiempo para saber, para preguntar, para ver, para muchas cosas, lo importante es que mañana va a ser un día maravilloso, que se va a hacer por y para ella. Va a ser algo increíble en cuanto a su legado. Los artistas le van a rendir homenaje. Se está preparando con muchísima ilusión y ganas", ha declarado, y expresa que no sabe si alguien se puede sentir "molesto" con el programa. "Yo lo que sí sé es que los documentos más importantes de mi madre los tengo en mi poder, en mi casa. Yo no sé lo que puede aparecer mañana. Yo lo que sí sé es que a ella nada de lo que hay en su casa le puede perjudicar, cuestión diferente es que algo le pueda molestar a una tercera persona".

VER GALERÍA

Patricia Pardo ha recordado a Rocío que su hija, Rocío Flores, colabora en el programa, y ha leído una de las últimas reflexiones de la joven. "Aprendí que la vida cambia en un segundo. Lo que hoy crees que es cierto, tal vez mañana no lo sea. No te aferres a nada. Perdona, olvida y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora. Y vive con pasión el día de hoy". Rocío ha guardado silencio tras escuchar estas palabras, dando por finalizada su entrevista. "Lo único que tengo es que darte las gracias por dejarme entrar en el programa y por dejarme hablar del homenaje de mañana. A ti, al equipo, a la productora y a todos los que hacéis el programa. Y mandarte muchos besos".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.