Rocío Flores recibe un emotivo regalo de su abuela de manos del Maestro Joao

Junto con la agridulce expulsión Antonio David Flores, su hija, Rocío Flores Carrasco, recibió una importante sorpresa que consiguió dejarla casi sin palabras en la última gala del programa. Cumpliendo con la promesa que el Maestro Joao realizó en el pasado Límite 48 horas, el afamado vidente quiso hacer un especial regalo a la joven. Un presente con el que consiguió dejar sin palabras a la hija de Rocío Carrasco. De este modo, Jorge Javier introducía a los telespectadores el singular momento que estaban a punto de presenciar: "Hoy el maestro Joao cumplirá su promesa y, como aseguró el martes, tiene algo para ti que tiene que ver con unas personas que quieres mucho. Joao es un gran admirador de Rocío Jurado y, en su época de transformista, interpretó en varias ocasiones a Rocío Jurado. Un día él fue a verla y Rocío se secó el sudor de la frente con un pañuelo que le regaló dedicándole unas bonitas palabras".

VER GALERÍA

Con una misteriosa caja en la mano, el concursante puntualizaba las palabras del presentador contando los pormenores del mensaje que Rocío jurado le dedicó en plena actuación: "En realidad me cantó una canción que decía "Este pañuelo de seda ¡carai!, me lo trajo un mariquita'". Seguidamente, Rocío Jurado, como contaba el adivino, le regaló la prenda manchada con restos de maquillaje. Un pañuelo que Joao quiso regalarle en directo a su nieta después de tres décadas y así se lo comunicaba Jorge Javier: "Joao te ha traído ese pañuelo con los restos de maquillaje de tu abuela y una dedicatoria con su letra. Esto es historia de España".

VER GALERÍA

Mientras entregaba a la joven la particular prenda, el extransformista enseñaba a Rocío el mensaje que le dedicó su abuela: "El papel que me dio te lo enseño aquí, pero me gustaría quedármelo… Me puso 'para mi amigo Joaquín con cariño Rocío Jurado' y este es el pañuelo con el que se secaba el sudor. En él está ella desde hace 32 años". Un regalo que provocó el aplauso del público y la emoción de Rocío que trataba de aguantar las lágrimas en todo momento, mientras abrazaba al compañero de su padre dentro de la Casa de Guadalix: "Muchas gracias, Joao. Es un detallazo".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.