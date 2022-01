Rosa Benito llora al hablar de una joya muy importante para su Rocío Jurado y contradice a Rocío Carrasco

Rosa Benito no ha podido contener las lágrimas al hablar de Rocío Jurado. Después de que Rocío Carrasco abriese el primero de los 18 contenedores llenos de enseres que guardaban toda una vida de la artista, la que fuera su cuñada se ha emocionado mucho al contar la historia de una pulsera con tres brillantes que lleva la hija de 'la más grande'. "Ella era muy pequeña y no lo sabe, pero era de una joyera que teníamos nosotros. Yo también la tengo. En Alcalá de Henares cantó Señora y entonces Mily se la tiró y ya nunca se la quitó porque le dio mucha suerte", ha explicado la colaboradora de Ya son las ocho, contradiciendo la versión de su sobrina, que había afirmado minutos antes que fue Pedro Carrasco quien regaló a la intérprete de Como una ola el accesorio cuando nació su única hija y que cada diamantito era por uno de los miembros de su unidad familiar. "Esa historia la viví yo. Esa pulsera también la tenía Lolita, y todo el mundo. No se la regaló Pedro, sino Mily", ha continuado diciendo la exmujer de Amador Mohedano.

La madre de Rosario Mohedano, que hace unas semana salió en defensa de su hija, ha hecho hincapié en que Rocío nunca se desprendió de esa pulsera y que no fue hasta el día que falleció cuando ella se la quitó para dársela a su sobrina, y no cómo había contado Rocío Carrasco que había sido ella. Limpiándose las lágrimas en los ojos, la colaboradora ha reconocido que ese fue un momento muy duro para ella porque es cuando se dio cuenta de que el fallecimiento era inminente. "Ahí vi que nunca más la íbamos a poder abrazar y que solo la íbamos a volver a ver como todo el mundo, a través de las pantallas", ha confesado.

Las palabras llenas de emoción han hecho llorar a Gloria Camila, que ha comentado que aunque no ha vivido esos momentos, escucharlo en primera persona le provoca mucha tristeza. "Recuerdo perfectamente aquel momento con esa pulsera porque, no sé si el año 84 u 86, pero fue la primera vez que me hija se subió a cantar a un escenario. Desde entonces dijo que le había traído muchísima suerte y en 30 años no se la quitó jamás", ha continuado diciendo Rosa muy emocionada.

Además, Rosa ha revelado que le ha regalado a Gloria una sortija con unos brillantes que perteneció a Rocío Jurado: "Le dije toma, esto era de tu madre y ella estaría muy contenta de lo que estoy haciendo porque así tenía algo de ella", ha dicho la colaboradora, dejando claro que la hija de Ortega Cano no tiene casi nada que le perteneciera a su progenitora. "Hay muchas cosas que eran de ella, como un vestido de mi tía Mari Carmen, y mi familia comparte y estoy muy agradecida con ellos porque es disfrutar de sus cosas", ha añadido Gloria muy emocionada.

