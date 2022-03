Rosa Benito abre su álbum privado para recordar sus años trabajando junto a Rocío Jurado

Después de defender su relación con Rocío Jurado explicando que ella trabajó antes con la cantante que su propio hermano, Rosa Benito ha abierto su álbum privado con la intérprete de Quién te crees tú mientras estaban de gira. "Mi primer verano de camerino, no fue fácil trabajar y acostumbrarme a estar separada de mis hijos, a los que deje con mi hermana, una de las personas más importantes de mi vida. Gracias a ella pude hacerlo", ha escrito la colaboradora de Ya es mediodía en sus perfiles sociales junto a varias instantáneas en las que aparece peinando o arreglando un vestido a la cantante. "La fotografía no es buena… Ahí a un lado Jaime Torregrosa, road manager de Rocío Jurado", añade la cuñada de la más grande, que hace unos días aseguró que fue la propia artista la que le pidió que se fuera con ella a América añadiendo que ella nunca ha estado al lado de Rocío Jurado para "trincar a Amador Mohedano".

Muy alterada y con lágrimas en los ojos, Rosa aseguró además en el programa de Sonsoles Ónega que está harta de morderse la lengua y de no poder hablar claridad, de tener que aguantar que se la siga poniendo en duda, a ella y a su familia. Por eso, la que fuera ganadora de Supervivientes dijo muy emocionada que le demostró a Rocío Jurado todo lo que le tenía que demostrar en vida. "Mi cuñada era muy feliz al lado de todos los suyos, era lo que más le gustaba en su vida… Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado, a mí nadie me ha regalado nada", relató, añadiendo que si ella pudiera contar todo lo que sabe y ha vivido "otro gallo cantaría".

Pero no solo eso, Rosa comentó que está cansada de la guerra familiar y quiso dejar claro que quiere que se la valore por su trabajo y por lo que vale. "Si estoy aquí es porque valgo, no es ni por Rocío Jurado ni por Rocío Carrasco. Estoy por mí", expresó la colaboradora. Además, la que fuera mujer de Amador Moherano confesó haber recibido muchas ofertas para hablar en revistas y ganar mucho dinero, aunque no ha querido conceder ninguna. "Y si estoy aquí es porque hice lo de las cenas, gusté a la productora... Llevo dos años y medio aquí y estoy muy agradecida… Que se sepa que yo a esta casa le he dado muchísimo", continuó, afirmando que si hacía falta irse de la cadena lo haría con la cabeza muy alta.

Además de contar que cuando comenzó a trabajar con Rocío Carrasco fue toda "una prueba" para ella porque no tenía experiencia en camerinos y tuvo que dejar a sus hijos de 6 años con su hermana de 19 (acababa de morir su madre), Rosa quiso lanzar unas palabras de cariño a Rocío Carrasco: "Yo sí te quiero en mi vida, en mi familia... y me gustaría sentarme y tener una conversación contigo para decirnos lo que que tengamos que decir, que me contaras... Hablo con el corazón y te lo digo con todo el amor del mundo", dijo la colaboradora.

