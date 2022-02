Rosa Benito responde a las críticas de Rocío Carrasco y le tiende la mano: 'Yo sí te quiero en mi vida'

Rosa Benito ha sido la última en responder al testimonio que daba Rocío Carrasco el pasado viernes, cuando esta habló de los motivos que provocaron la ruptura total de la relación con buena parte de sus familiares. La ex de Amador Mohedano ha contestado a su sobrina, quien acusó a su tía de ser una "veleta" porque "según cuantas veces suene el teléfono, va cambiando de registro dependiendo de quién le dé el toque de atención", afirmó la hija de La más grande. Tras estas palabras de su sobrina, la ganadora de Supervivientes 2011 ha querido defenderse y negaba que ese fuera un rasgo de su comportamiento a lo largo de los años: "Yo seré muchas cosas, pero veleta no lo he sido nunca", aseveraba en Ya es mediodía, "porque a mí mis emociones me han podido" y así es como ha actuado siempre, añadía. Recordaba la colaboradora que "cuando yo estaba en Sálvame, defendía a capa y espada a Rocío y jamás he cambiado mis opiniones respecto a Antonio David", señalaba.

Sobre el ex guardia civil, subraya que "lo he juzgado, me he peleado con él y después no he querido estar nunca más en un plató con él", ya que es una persona que "ha hecho mucho daño" y "siempre he tenido la misma actitud con él", incidía. "¿Que yo cambio de opinión?, pues como cualquier ser humano... pero es que a Rocío la han puesto verde todas las tardes y ahora de maravilla, ¿ellos no son veletas?", argumentaba. Aclara entonces Rosa que lo único que le importa son sus hijos, a los que quiere "por encima del bien y del mal", ya que lo otro "es secundario". Además, expone que ella ya no es como antes, que "estaba loca y entraba al ruedo" por todo, ya que ahora se siente una mujer mucho más "tranquila y pausada" con el único objetivo de disfrutar de los suyos. Señala que solo vio un capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco porque no quería sufrir más, y le molesta profundamente cuando le dicen que se tiene que posicionar.

"¿Pero estamos en una dictadura o qué?", se ha quejado Rosa Benito, afirmando que ella ya demostró el amor que tenía que dar cuando su cuñada Rocío Jurado estaba en vida. A continuación, pese a los reproches entre tía y sobrina, la colaboradora ha querido tender la mano a la esposa de Fidel Albiac y lo ha hecho con un llamamiento mirando a cámara: "Yo sí te quiero en mi vida, en mi familia... y me gustaría sentarme y tener una conversación contigo", le ha espetado. "Decirnos lo que que tengamos que decir, que me contaras... Hablo con el corazón y te lo digo con todo el amor del mundo", ha expresado, asegurando que "la quiero y ella lo sabe". Por último, preguntada por si cree que Rocío Carrasco recogerá el guante que le lanza, Rosa se mostraba firme: "Ella sabe que si me necesita, voy a estar ahí, porque siempre he estado", sentenciaba.

