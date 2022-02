Rosa Benito defiende, entre lágrimas, cómo era su relación con Rocío Jurado

Después de las declaraciones de Rocío Carrasco en Montealto, el público estaba esperando impaciente para escuchar a Rosa Benito, que no solo ha respondido a las declaraciones de su sobrina sino que ha reivindicado su propia relación con Rocío Jurado. La colaboradora televisiva se ha mostrado ofendida y visiblemente afectada con algunos de los comentarios que se han hecho en los últimos días, y ha asegurado en Ya son las ocho que ella ya trabajaba con su cuñada antes de que lo hiciera Amador Mohedano. "Yo cuando empiezo a trabajar con Rocío la lleva Manolo Sánchez… Amador Mohedano iba con otros artistas porque los hermanos, él y el de la Durcal, Manolo no quería que fueran con sus hermanas", ha explicado con los ojos llenos de lágrimas.

Cuando Rosa comienza a trabajar con Rocío Carrasco era toda "una prueba" para ella, puesto que no tenía experiencia en camerinos. "Dejo a mis hijos con 6 años y se queda con ellos mi hermana, con 19 años, recién muerta mi madre", ha compartido la colaboradora, molesta por la insinuación de Paloma García-Pelayo de que su experiencia con su cuñada era fruto de su relación con Amador Mohedano. "Es mi cuñada la que me dice 'Rosa, quiero que te vengas a América'", ha añadido, explicando que fue ella misma la que le pidió a la cantante que llevara entonces a su hermano para que pudiera estar la familia unida. "Si vamos a América tiene que venir tu hermano porque yo no lo voy a dejar… los viajes eran de dos o tres meses. Estoy harta de que deis a entender que yo voy con Rocío para trincar a Amador Mohedano", ha afirmado la tertuliana, visiblemente afectada.

No es la primera vez que Rosa Benito siente que tiene que defender su trabajo, pero no ha tenido miedo en insistir este lunes en que su valía es evidente por todos los años que lleva en televisión. De hecho, ha querido recordar que comienza a sentarse en los platós cuando su hija Rosario entra en Gran Hermano VIP, y no para hablar sobre los temas que en estos días nos ocupan. "Si estoy aquí es porque valgo, no es ni por Rocío Jurado ni por Rocío Carrasco", ha reclamado, explicando que su participación en Ya son las ocho surge por su colaboración en el programa Ven a cenar conmigo, creado por la misma productora. "Llevo dos años y medio y estoy muy agradecida... que se sepa que yo a esta casa le he dado muchísimo", ha reiterado. "Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado, a mí nadie me ha regalado nada, yo he trabajado", ha añadido con rotundidad.

Rosa Benito se ha mostrado también muy ofendida por las declaraciones de Rocío Carrasco en las que llama a su familia mediática "alimañas", y ha asegurado que se siente muy orgullosa de formar parte del clan. Y tras haber dicho hace algunos días que aún quería a su sobrina, ha insinuado que ha cambiado de opinión al decir que a la gente que la "desprecia" no la quiere.

