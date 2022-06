Amador Mohedano, muy dolido por las últimas palabras contra él de su sobrina Rocío Carrasco: 'Es injusto'

Amador Mohedano no ha ocultado su profundo malestar tras las últimas declaraciones de su sobrina, Rocío Carrasco, donde esta no solo ha puesto en duda el papel que ejerció como mánager de la artista sino que le acusaba no haber "querido mejor" a la cantante. Ante estas duras palabras, el hermano de 'La más grande' decía estar "alucinado" por "tanta inquina y rencor que no me esperaba", ha asegurado en Viva la vida. Era la primera reacción del exmarido de Rosa Benito al estreno de la segunda temporada de la docuserie de su sobrina, que lleva por título En el nombre de Rocío, donde su protagonista aseguraba lo siguiente: “Imagínate lo que pensaría mi madre si viera lo que (sus familiares) han hecho conmigo después de ella haberse ido", se lamentaba. En este sentido, afirmaba que su tío "ha filtrado mucha información por detrás y Gloria lo ha hecho de otra forma pero también", ya que "por delante ninguno de los dos habría tenido valor para hacerlo", señalaba en relación al contencioso que ella mantenía con su ex, Antonio David Flores.

VER GALERÍA

"A mi madre esto le causaría un dolor grandísimo, por eso estoy aquí, porque al final esta es la única opción que tengo. Ellos han jugado con mi silencio, han jugado con el hecho de que se piensan que nunca se va a saber la verdad te retan y te provocan a que lo hagas, pero ya no hay más provocación ni más miedo, porque yo ya no tengo por a qué temer”, añadía.

* Actualizándose