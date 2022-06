La rotunda respuesta de Rosa Benito a las duras palabras de Rocío Carrasco sobre los Mohedano

Loading the player...

Este viernes, en Sálvame Deluxe se emitían los dos primeros capítulos del documental En el nombre del Rocío con la presencia de Rocío Carrasco en plató, donde fue entrevistada. La hija de La más grande no dudaba en calificar a los Mohedano como una ‘jauría’. Sin embargo, recalcaba que no hablaba desde el odio ni pretendía insultarles, sino, simplemente, describir su comportamiento: “No les estoy insultando, les estoy descubriendo”. Además, relató varios episodios que retratan a su familia televisiva: “Considero que cuando una persona es generosa con otra persona es a cambio de nada. A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor”. Ante estas contundentes declaraciones, Rosa Benito no se ha podido callar y esta misma mañana en su perfil público ha respondido, a su manera, a Rocío Carrasco. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

