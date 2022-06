La reacción de Cayetana Rivera al cruce de declaraciones entre su padre y su tío Kiko

Loading the player...

Hace un mes, Francisco Rivera concedía una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que ponía punto y final a la relación con su hermano Kiko. El hijo mayor de Carmina Ordoñez decía "basta" y aseguraba que ya no hay vuelta a atrás: "Necesito cerrar esa herida y que cada uno viva como pueda. Mi vida es mi familia, mi trabajo y mis amigos, y tengo que cerrar porque cada vez que se abre no me trae nada bueno. Esta historia, para mí, se acaba aquí". Esta semana, ha sido el hijo de Isabel Pantoja quien contestaba contundemente a su hermano a través de otra conocida revista: "Mi relación con él es nula. Mi hermano me importa un carajo, no quiero saber nada de él. No tengo culpa de los malestares que ha tenido con mi madre, pero los he sufrido. Le ha dado igual que sea su hermano. El que no quiere nada es él". ¿Qué opina Cayetana Rivera sobre el duro cruce de declaraciones entre su padre y su tío? Dale al play y no te pierdas sus palabras.

