Rocío Flores, Rosa Benito y Gloria Camila vuelven a demostrar su unión en plena polémica

Rocío Flores, Rosa Benito y Gloria Camila Ortega se han dejado ver juntas en público por primera vez desde que la nueva serie documental de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, se estrenase. Los primeros capítulos de esta entrevista concedida por la hija de La Más Grande, han levantado ampollas en su familia porque se ha sacado a la luz algunos de los episodios más oscuros de su mediática historia. Sin embargo, pese a la tormenta que se cierne sobre ellas, las tres mujeres se han mostrado de lo más felices y han disfrutado de una amena tarde de fiesta en la que han hecho gala de que a pesar de los baches del camino su unión sigue siendo igual de fuerte.

Las entregas emitidas han afectado especialmente a Rosa Benito y a su exmarido, Amador Mohedano, a los que su sobrina ha acusado duramente de aprovecharse del trabajo de su madre. Unas palabras que no gustaron nada al hijo de la pareja, Salvador, que no dudó en saltar a la palestra, algo muy extraño en él que prefiere mantenerse en el anonimato, para defender los sacrificios que sus padres hicieron para atender la carrera de la cantante. Una muestra de apoyo de la que su madre ha expresado sentirse sumamente orgullosa. De la misma manera, se ha defendido de las críticas, que incluso le han obligado a borrar sus perfiles sociales, destacando que su compromiso profesional con Rocio Jurado ha sido una de sus grandes prioridades.

Este evento también coincide con otro de los frentes abiertos para la hermana de José Fernando, ya que, en su última declaración televisiva, José Ortega Cano, pedía encarecidamente a su hija y a su mujer, Ana María Aldón, que pusieran punto y final a sus disputas, y, sobre todo, que dejarán de hablar de él, puesto que su estado de salud es delicado y prefiere mantenerse alejado de este tipo de conflictos que envuelven a las dos mujeres a las que ama. Unas palabras que parecen haber calado en la joven colaboradora de Ya son las ocho, que ha preferido no pronunciarse más con respecto a este tema.

Una estela de silencio a la que también se ha apuntado la hija mayor de Antonio David Flores. En esta ocasión, las palabras de su madre no tienen una repercusión tan directa sobre ella por lo que únicamente se ha limitado a explicar que no está al tanto de la emisión televisiva porque no la sigue. Una confesión que parece avivar aún más las llamas de la controversia después de que la Asociación Cultura 'RJ', La Más Grande, de la que Gloria Camila es presidenta, quisiera organizar un evento para homenajear la memoria de la intérprete de Como una Ola en la localidad de Chipiona. Un acto del que no fue informada Rocío Carrasco lo que ha provocado su malestar tomando medidas, que, finalmente, han impedido esta celebración.