El nuevo enfrentamiento de Rocío Carrasco y la familia Mohedano… ¡por unos azucarillos con la imagen de Rocío Jurado!

La relación entre Rocío Carrasco y la familia Mohedano es cada vez más tensa, y en las últimas horas se ha vivido un nuevo enfrentamiento por unos azucarillos con la imagen de Rocío Jurado. La Asociación Cultural 'RJ' La Más Grande, de la que Gloria Camila es presidenta, iba a presentar hoy este proyecto en Chipiona, Cádiz, un tributo al que tenían previsto asistir Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez. Sin embargo, el acto se ha suspendido por la polémica generada, ya que Rocío Carrasco recordó, a través de la presentadora Adela González, que "ella es la heredera y la dueña de los derechos de imagen" de la artista. Además, aseguró que iba a poner este tema en manos de sus abogados y que no iba a parar hasta saber quién estaba detrás de este homenaje.

Tras escuchar las declaraciones de Rocío Carrasco, la Asociación Cultural 'RJ' La Más Grande emitió un breve comunicado para aclarar la polémica surgida en torno a la presentación de los azucarillos. "Ni esta asociación ni ninguno de los familiares de Rocío, bajo ningún concepto iban a negociar ni a ganar dinero con esta iniciativa, no somos quién factura ni compra esos azucarillos. Siempre apoyaremos y arroparemos las ideas que con cariño y respeto recuerden y rindan homenaje a la figura de Rocío Jurado, siempre sin ánimo de lucro. Sintiendo mucho que estas ideas tan bonitas, no puedan ser disfrutadas por el pueblo de Chipiona, visitantes y admiradores. El acto de presentación queda suspendido".

Gloria Camila reapareció anoche en un evento, pero evitó pronunciarse sobre lo ocurrido. "A mí el verano es que me encanta y tengo unas ganas increíbles de irme a una playa, desconectar de todo y ya", dijo cuando le preguntaron por temas familiares. No habló de Rocío Carrasco ni tampoco del matrimonio de su padre y Ana María Aldón. En el acto coincidió con Rosa Benito y su sobrina Rocío Flores. Ninguna de las dos hizo referencia a En el nombre de Rocío, la segunda parte del documental de Rocío Carrasco. La que fuera mujer de Amador Mohedano se limitó a decir que no puede estar más feliz. "Tengo a mis hijos, a mis nietos, los míos están sanos... ¿Se puede pedir algo más en la vida?", se preguntó.

Esta polémica se produce a escasas semanas de la apertura del museo dedicado a Rocío Jurado. El próximo 1 de julio se abrirán las puertas de esta exposición en la que se podrán ver, entre otras pertenencias, unos 400 trajes de la artista. Rocío Carrasco no ha desvelado el nombre de los invitados a la inauguración del legado de su madre. "Mi familia es la que yo decida", respondió con rotundidad, sin entrar a confirmar o desmentir si los hermanos de Rocío Jurado, Gloria y Amador Mohedano, estarían presentes. Amador, por su parte, dijo: "No voy ni aunque me inviten".