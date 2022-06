Gloria Mohedano, la hermana más discreta de Rocío Jurado vuelve a estar en el ojo del huracán

Gloria Mohedano guarda un gran parecido físico con su hermana, Rocío Jurado, sin embargo, su caracter parece que es totalmente distinto al de la artista, según Rocío Carrasco. La hija de la cantante ha asegurado que su madre y su tía son como la noche y el día. "Ya le gustaría a Gloria tener una ínfima parte del corazón que tenía Rocío Jurado. Ya le gustaría parecerse un 0,00001% a su hermana", ha dicho en El nombre de Rocío, la segunda parte de su documental. "Ya me gustaría mí no tener que referirme a ella de esa forma, pero es que es la realidad. No podría describir al personaje de otra manera porque estaría mintiendo", ha añadido.

- El testamento de Rocío Jurado vuelve a sembrar el caos entre los Mohedano

VER GALERÍA

"El papel de Gloria es como ella, agrio, es áspera", ha contado. También ha establecido diferencias entre su tía y su tío Amador. "Mi madre me ha contado que Amador era un niño muy lindo, con un carácter muy bueno. Le gustaba mucho lo que era la música. Gloria era una niña mucho más introvertida y sigue siéndolo. Tenía un carácter más agrio y entre ellos chocaban", ha opinado.

VER GALERÍA

La hermana pequeña de Rocío Jurado siempre ha sido muy discreta en sus apariciones públicas. Tan solo se recuerda una polémica intervención suya en televisión y fue por teléfono. El 1 de julio de 2020 llamó a Sálvame para hablar de la relación entre su su sobrina y los hijos de esta, Rocio y David Flores. "Que hable con sus hijos, que se acerque a ellos. ¿Qué ha podido hacer Rocío con 15 años? Yo conozco la versión de los dos. Ella habló con mi marido. Su versión coincide con la de la niña y, comparando las dos versiones, no hay nada para que ocurra esto. No hay nada tan grave que separe a unos hijos de su madre. ¿Hay algo más fuerte que hacerle a unos hijos que ignorarlos?", se preguntaba. "No hay nada en el mundo, yo soy madre, tengo tres hijas", afirmaba.

VER GALERÍA

Además confesó que quería a Rocío Carrasco como a una hija más y recordó que siempre sería su tía. "Soy su tía aunque no se note por su parte, pero sigo siendo su tía". "Mi sobrina Rocío con nosotros tampoco tiene contacto. Me muero de pena y no lo entiendo. La última vez que la vi fue el día que se inauguró el mausoleo de mi hermana. Se puede decir que un día desapareció de buenas a primeras. Tuvimos desencuentros con la herencia, pero no ha habido algo gordo para esto. Yo la echo de menos y pienso que ella a veces también a nosotros. Ella era muy cariñosa y muy linda", puntualizó.

VER GALERÍA

Gloria Mohedano tiene 72 años y está casada con José Antonio Rodríguez, el cuñado más polémico de Rocío Jurado. El matrimonio tiene tres hijas, María Eugenia, Gloria y Rocío. Todas ellas intentan mantenerse en un segundo plano, aunque la boda de Gloria, celebrada en junio de 2009, causó una gran expectación, ya que reunió a casi toda la familia, excepto a Rocío Carrasco. El motivo de esta ausencia, según contó José Antonio en aquel momento, fue que "a Rocío Carrasco la avisamos tarde y no ha podido venir, tenía otros compromisos". Sí acudieron al enlace Ortega Cano con sus dos hijos, José Fernando y Gloria Camila, Amador Mohedano, Rosa Benito y su hija Rosario.

VER GALERÍA

Aunque evitan pronunciarse en público, las tres adoran a sus padres y Rocío, que hasta hace poco tenía sus redes sociales abiertas, compartía fotos con Gloria Camila y Rocío Flores. Pero si hay un lugar al que acuden y no evitan ser fotografiadas es a la procesión de la Virgen de Regla que cada 8 de septiembre se celebra en Chipiona. Ese día se asoman al balcón de 'Mi abuela Rocío', la casa que Rocío Jurado le dejó en herencia a Gloria Mohedano, con el resto de la familia. Gloria también heredó el 50 por ciento de la finca 'Los Naranjos', a compartir con su hermano Amador.