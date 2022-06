Rocío Carrasco estalla contra Amador Mohedano y su papel como mánager de Rocío Jurado

"Amador Mohedano no ha hecho la carrera de Rocío Jurado y cuando lo dice es una falta de respeto". Así de rotunda se ha mostrado Rocío Carrasco en un avance de la segunda parte de su documental, En el nombre de Rocío, que está a punto de emitirse. Según ha contado, cuando su tío llegó a la vida artística de Rocío Jurado la cantante ya estaba en lo más alto. "Cuando Amador coge a Rocío Jurado ya es Rocío Jurado con todas las letras y con toda la conciencia que tenemos de la artista", ha insitido. Además, ha nombrado a todas las personas que hicieron posible que la chipionera triunfara. "Ha habiado, anterior a Amador, una serie de representantes como son Paco Gordillo, Manolo Sánchez, Luis Sanz... que se han encargado de que eso sucediera".

Rocío Carrasco ha cuestionado el papel de Amador en la trayectoria de la chipionera. "Cuando llega a la vida profesional de Rocío Jurado, Rocío Jurado ya es quien es, y él no es el mánager de una artista que tenga que estar todo el día llamando por teléfono para ver quien la contrata. A Rocío Jurado el trabajo le salía solo, no había que buscarlo", ha añadido. Lo que no niega es que su tío fuera una figura clave en otros sentidos. "A mi madre le daba seguridad en ese momento tenerlo al lado, ir de viaje con él... Él tenía muchísimas cosas buenas, pero dedícate a eso".

Las palabras de Rocío Carrasco vienen motivadas por las continuas declaraciones de Amador Mohedano sobre su función como representante. "Ahí el único que ha estado durante 40 años con Rocío Jurado, durmiendo con ella, viviendo con ella... he sido yo. Ser el mánager de una estrella no es fácil", decía en una entrevista concedida al Deluxe. "Yo he hecho cosas muy muy importantes con Rocío Jurado. Los mayores premios que se ha llevado Rocío Jurado es cuando yo estaba con ella de mánager", aseguraba con satisfacción.

Sin embargo, su sobrina pone en entredicho su trabajo. "Amador Mohedano no ha hecho la carrera de Rocío Jurado y cuando dice que la ha hecho me parece una falta de respeto a las personas que han hecho que ella sea lo que es hoy por hoy", ha matizado. "Lo que tendría que estar es agradecido porque gracias a esas personas él se ha encontrado con lo que se ha encontrado y ha podido llevar la carrera de su hermana, pero una carrera que ya estaba forjada, no que estaba por forjar y que la ha forjado él, una carrera que ya estaba forjada y en la cima", ha finalizado.

