Analizamos las claves del testamento de Rocío Jurado con un experto

En los últimos días, hay un término que ha cobrado especial protagonismo tras saltar al primer plano mediático: albacea. Las revelaciones de Rocío Carrasco sobre el testamento de su madre provocaban que algunos se pregunten qué significa exactamente dicha palabra y a quién hace referencia. Ana Iglesias es la persona sobre la que están puestos los focos desde entonces, ya que ella es la amiga y vecina de la recordada cantante que fue designada por esta como administradora y contadora partidora de su herencia. La polémica está servida, después de que ella misma haya asegurado en televisión que había sido nombrada como tal para "proteger" a la hija de la artista frente al resto de sus familiares. A partir de aquí, nos ponemos en contacto con un experto en temas jurídicos con el objetivo de que nos aclara las dudas, y es el notario Luis Rueda el que responde a ¡HOLA! sobre las tres preguntas clave.

¿Qué es un albacea y cuál es su misión?

Es una persona de la máxima confianza del testador que vigila y satisface la decisión de este. Además de albacea (que tiene funciones administrativas como el pagar funerales), Ana Iglesias es todo ya que es contadora partidora. Es decir, tiene funciones jurídicas más importantes que la de una simple albacea: cuenta, parte y adjudica. Porque la testadora (Rocío Jurado en este caso) la facultó para hacerlo. Ana vigila que se ejecute todo lo firmado en el testamento y entrega legados en metálico.

¿Qué son los legados de los que habla la albacea?

Hay una partición de legados, unos a sus hijos y otros a sus hermanos. El legado que dejas a tus hermanos no son legitimarios. Tú les puedes dejar lo que quieras o nada, pero lo que les des no puede superar en ningún caso a la herencia legítima de sus hijos (legados legitimarios). Cuando entregas "de más" a tus hermanos, esos legados pasan a ser Inoficiosos porque perjudican la legítima herencia de los hijos, que les corresponde sí o sí. Lo que se conoce como 'tercio de libre disposición' (la suma que dejó la Jurado a sus hermanos) no puede superar al tercio de legítima (de sus tres hijos: Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando). Para que se cumpla esto, Ana Iglesias puede reducir los legados de los hermanos y no entregar algunos. Está facultada para ello.

¿Por qué la albacea tiene que intervenir para que el testamento se ajuste a la ley?

Porque es su función. En este caso Rocío Jurado (la testadora) le otorgó esas funciones y la legitimó para ello. Una mera albacea no puede entregar legados a menos que el testador le haya dado facultades para eso. En este caso, Ana Iglesias también tiene facultades para entregar legados inmuebles. Una albacea puede ser un hijo, un marido... pero contador partidor no puede ser ningún familiar "porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte".

La amistad y las confidencias de Rocío Jurado con Ana Iglesias

La abogada aparecía la semana pasada por sorpresa en la docuserie En el nombre de Rocío (Telecinco) para entregar una carta a la protagonista, una misiva donde mostraba su apoyo a la hija de La más grande. Decía que la cantante le encomendó en su día esta labor de repartir la herencia por un motivo muy claro. "Estoy segura que tu madre me confió esa tarea a mí para protegerte a ti", le transmitía. "Me nombró albacea sabiendo lo que pensaba de tus tíos, opinión que me fui formando por lo que veía y por el asesoramiento anterior", expresaba. Además, como conocía el patrimonio familiar, cuando leyó las disposiciones testamentarias a los presentes en la casa de La Moraleja y vio la cantidad de legados, les dijo que su obligación era cubrir primero las legítimas de los tres hijos herederos y que si no era suficiente tendría que recortar dichas partidas.

"Tus tíos se creían que se estaban repartiendo los bienes de una madre, no los de una hermana. No es frecuente dejar tantos legados a hermanos, sobrinos y terceros cuando el testador tiene hijos que son los legítimos herederos", aseveraba la albacea de 'La más grande'. Por su parte, Rocío Carrasco lamentaba que "mi madre sabía que si ella fallecía y a la jauría no la dejaba bien servida, me iban a comer. Y era lo que ella no quería, pero no lo ha podido evitar y quieren más", añadía. La amiga y vecina de Rocío Jurado también reveló que jamás cobró ningún honorario ni por tramitar la separación, ni por el divorcio, ni por ningún tipo de asesoramiento porque eran amigas y a las personas queridas "nunca les he cobrado". Eso sí, explicaba que conserva todos los regalos que la cantante le hizo en vida, aunque lo más importante para ella siempre fue la confianza que tenían y las confidencias que se hacían.

