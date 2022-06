Rocío Carrasco, sobre la relación entre Gloria Mohedano y Rosa Benito: 'Ambas se tiraron bastante tiempo sin hablarse'

Rocío Carrasco está siendo muy contundente a la hora de hablar de la familia Mohedano y, en concreto, de Gloria. Después de asegurar que su familia estuvo junto a su madre en Houston "para mantener la fachada", la hija de Rocío Jurado cuenta cómo ha sido su relación con su tía materna y también la que mantenía ella otros miembros de la familia. Según la protagonista de la docuserie, Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano, no era del agrado de su cuñada Gloria. "Rosa no es santo de la devoción de Gloria desde el principio. De hecho, ambas se tiraron bastante tiempo sin hablarse. Realmente la relación de ellos nunca ha sido idílica o muy buena. Cuando parece ser que se han unido todos y que todo es maravilloso es a partir de que muere mi madre", ha asegurado la hija de Pedro Carrasco en su docuserie En el nombre de Rocío. Además, también ha comentado que cuando su madre vivía la relación familiar era muy distinta a la que mantienen ahora.

La hija de Rocío Jurado afirma que a su tía Gloria no le sentó bien que Amador dejara a su primera novia, Luisa, que era amiga de toda la vida de su hermana y con la que ya tenía fecha fijada para casarse. "En un viaje a Alicante que va con mi madre se enamora perdidamente de Rosa, por lo que la relación con su chica se tiene que terminar. Gloria se lo toma muy mal, muy mal", ha dicho Rocío, contando los motivos por los que las cuñadas no se llevaban bien. Además, ha asegurado que cree que su tío dejó a la que era su pareja por teléfono y que se enteró de la ruptura al mismo tiempo que las que iban a ser sus cuñadas, Rocío Jurado y Gloria Mohedano.

Rocío Carrasco ha asegurado que tiene muy buenos recuerdos de su infancia junto a su tía, como los cuidados que siempre tuvo con ella cuando tenía problemas en la garganta. "Tenía mucha fiebre y no se movía de mi lado en tres o cuatro días", ha explicado la colaboradora de Mediaset, expresando que el problema ha sido que con 44 años sus ideas sobre cómo era la relación con la hermana de su madre han cambiado. "He llegado a pensar que viendo como se ha desarrollado todo y la actitud posterior, nada de lo que se hizo fue de corazón. Nada de lo que se hizo fue desinteresado ni ninguna atención fue gratuita. All final, 'tú cuida de mi hija', y así te aseguras un sitio de veraneo dos meses a gastos pagados", ha dicho tajante la protagonista del documental, que no cree que Gloria la haya querido nunca.

"A mí manera de entender el amor y el cariño y el afecto, no. De forma sincera, pura y desinteresada, no. Hablo con el dolor de que al final te das cuenta de que has vivido como en una mentira y que todo se ha desarrollado de una forma tan fea que al final lo que tú creías que era tu familia, tu gente y tu sangre se te ha desmoronado", ha sentenciado Rocío Carrasco, emocionándose al añadir que lo peor de todo es que todos se han posicionando en el lado más opuesto, contrario y que más dolor le provoca en su vida. "Están en el lado del que más daño me ha hecho y me sigue haciendo", ha expresado refiriéndose a Antonio David Flores.