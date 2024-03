La sorprendente aventura profesional en la que se embarcará Rosa Benito tras su regreso a la televisión

Este viernes, se producía el regreso triunfal de Rosa Benito a Mediaset. Tras dos años de ausencia, la colaboradora ha vuelto a Telecinco para unirse al equipo del programa ¡De Viernes!. Rosa, que durante mucho tiempo ha sido un pilar en el mundo de la televisión, ha generado grandes expectativas sobre su nuevo papel en el programa y respondía a todas las cuestiones de los periodistas del magazine presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Recordada por su victoria en 'Supervivientes 2019' donde cautivó al público con un 68% de los votos, Rosa a dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión. Su participación en el reality, además de consagrarla como una figura muy querida por el público, también la llevó a explorar nuevos horizontes en su carrera profesional. "'Supervivientes' me dio mucho, pero también me quitó, aunque me quedo con lo bueno y me iría a Honduras otra vez con los ojos cerrados". Ahora, con su regreso a la televisión, los rumores sobre su posible participación en la próxima edición 'All Stars' de 'Supervivientes' han cobrado fuerza, dejando a sus seguidores ansiosos por verla nuevamente en acción.

Durante estos dos años de ausencia, la exmujer de Amador Mohedado ha estado volvada en su familia y viviendo: "No me ha dado por echar de menos la televisión porque tampoco había algo que me llamara la atención", afirmaba en el programa. Su retiro fue debido a dedicarse un tiempo a sí misma para disfrutar de su familia y, sobre todo, de sus nietos. Su presencia en 'De Viernes' marca el comienzo de una nueva etapa en su vida.

Pero el talento de Rosa no se limita a la televisión ya que, como han confirmado en primicia en el programa Fiesta, también está lista para conquistar el escenario teatral con su participación en la comedia Pensionistas. En esta nueva aventura, interpretará a Carmen, un personaje lleno de matices y emociones, que seguramente demostrará una vez más el alcance de su talento y versatilidad. Con su regreso a los escenarios, Rosa evidencia una vez más su dedicación y pasión por el mundo del espectáculo. "Lo importante es vivir el hoy y pensar que mañana vamos a estar súper bien todos", manifestaba dejando clara la ilusión con sus nuevos proyectos. Lo que está claro es que su legado en la industria del entretenimiento está lejos de terminar.